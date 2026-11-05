Sutradara Jang Hang Joon Akui Iri pada Park Ji Hoon, Kini Bidik Popularitas Global Yook Sung Jae

Jang Hang Joon dan Yook Sung Jae (allkpop)

JawaPos.com - Sutradara Jang Hang Joon sukses curi perhatian lewat pengakuan mengejutkan sekaligus mengundang tawa dalam program hiburan, Master Jang Hang Joon.

menurut laporan Allkpop, Jang Hang Joon secara terbuka mengaku merasa iri terhadap popularitas aktor Park Ji Hoon yang justru melejit berkat film garapannya sendiri, The King's Warden.

Pengakuan tersebut muncul menjelang penayangan episode keempat yang menghadirkan Park Min Young dan Yook Sung Jae sebagai bintang tamu.

Jang Hang Joon menyebut dirinya masih dikenal sebagai sutradara yang berorientasi pada pasar domestik.

Namun, ia ternyata memiliki ambisi besar untuk memperluas popularitas hingga ke panggung internasional dan menjadi sosok sutradara kelas dunia.

Menariknya, ia justru menyebut Park Ji Hoon sebagai salah satu pesaing dalam hal popularitas global.

Dengan nada bercanda, Jang Hang Joon mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai Park Ji Hoon karena sang aktor berhasil meraih kesuksesan yang lebih besar darinya.

Pernyataan itu langsung mengundang gelak tawa Song Eun Yi yang menanggapi bahwa sang sutradara memang konsisten tidak menyukai orang-orang yang lebih sukses darinya.

Di sisi lain, Yook Sung Jae muncul sebagai sosok yang diharapkan bisa membantu mewujudkan ambisi internasional Jang Hang Joon.

Popularitas Yook Sung Jae di luar Korea Selatan turut menjadi perhatian. Bahkan, ia pernah mendapatkan sambutan istimewa berupa limusin dan pengawalan sepeda motor ketika berkunjung ke Filipina.

Yook Sung Jae kemudian memberikan janji manis kepada Jang Hang Joon. Ia mengatakan bahwa jika kariernya semakin sukses, dirinya bersedia mengajak sang sutradara dalam seluruh jadwal kegiatan di luar negeri.

Mendengar tawaran tersebut, Jang Hang Joon langsung menunjukkan antusiasme dan mulai membicarakan keuntungan dari kesuksesan bersama.

Alih-alih sekadar menerima tawaran tersebut, Jang Hang Joon justru meminta 15 persen dari pendapatan honor penampilan Yook Sung Jae sebagai bentuk bagi hasil.