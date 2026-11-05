Sutradara Jang Hang Joon Akui Iri pada Park Ji Hoon, Kini Bidik Popularitas Global Yook Sung Jae

JawaPos.com - Sutradara Jang Hang Joon sukses curi perhatian lewat pengakuan mengejutkan sekaligus mengundang tawa dalam program hiburan, Master Jang Hang Joon.
menurut laporan Allkpop, Jang Hang Joon secara terbuka mengaku merasa iri terhadap popularitas aktor Park Ji Hoon yang justru melejit berkat film garapannya sendiri, The King's Warden.
Pengakuan tersebut muncul menjelang penayangan episode keempat yang menghadirkan Park Min Young dan Yook Sung Jae sebagai bintang tamu.
Jang Hang Joon menyebut dirinya masih dikenal sebagai sutradara yang berorientasi pada pasar domestik.
Namun, ia ternyata memiliki ambisi besar untuk memperluas popularitas hingga ke panggung internasional dan menjadi sosok sutradara kelas dunia.
Menariknya, ia justru menyebut Park Ji Hoon sebagai salah satu pesaing dalam hal popularitas global.
Dengan nada bercanda, Jang Hang Joon mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai Park Ji Hoon karena sang aktor berhasil meraih kesuksesan yang lebih besar darinya.
Pernyataan itu langsung mengundang gelak tawa Song Eun Yi yang menanggapi bahwa sang sutradara memang konsisten tidak menyukai orang-orang yang lebih sukses darinya.
Di sisi lain, Yook Sung Jae muncul sebagai sosok yang diharapkan bisa membantu mewujudkan ambisi internasional Jang Hang Joon.
Popularitas Yook Sung Jae di luar Korea Selatan turut menjadi perhatian. Bahkan, ia pernah mendapatkan sambutan istimewa berupa limusin dan pengawalan sepeda motor ketika berkunjung ke Filipina.
Yook Sung Jae kemudian memberikan janji manis kepada Jang Hang Joon. Ia mengatakan bahwa jika kariernya semakin sukses, dirinya bersedia mengajak sang sutradara dalam seluruh jadwal kegiatan di luar negeri.
Mendengar tawaran tersebut, Jang Hang Joon langsung menunjukkan antusiasme dan mulai membicarakan keuntungan dari kesuksesan bersama.
Alih-alih sekadar menerima tawaran tersebut, Jang Hang Joon justru meminta 15 persen dari pendapatan honor penampilan Yook Sung Jae sebagai bentuk bagi hasil.
Permintaan mendadak itu membuat personel BTOB tersebut terkejut. Yook Sung Jae bahkan mempertanyakan apakah ada aktor yang pernah memberikan uang tambahan kepada seorang sutradara seperti yang dimintanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022