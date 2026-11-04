Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Penulis: Abdul Rahman
Rabu, 4 November 2026 | 21.31 WIB

Nikita Mirzani Dipenjara, Bisnis Kulinernya Resmi Ditutup

Artis Nikita Mirzani bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa. - Image

Artis Nikita Mirzani bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

JawaPos.com - Bisnis kuliner milik Nikita Mirzani, Mie Ami, yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, resmi menghentikan operasional mulai 2 November 2026. Kabar penutupan tersebut diumumkan melalui akun Instagram sekaligus menyampaikan pesan bahwa usaha kuliner itu masih berpeluang untuk beroperasi kembali setelah sang pemilik menghirup udara kebebasan.

Pengumuman tersebut langsung menarik perhatian karena terjadi disaat Nikita Mirzani masih menjalani masa hukuman penjara terkait kasus yang menjeratnya. Dalam pernyataan resminya, pihak Mie Ami menyebut keputusan menghentikan operasional sejatinya bukanlah hal yang mudah.

"Setiap perjalanan punya akhir Tidak pernah mudah bagi kami untuk menuliskan pengumuman ini. Dengan berat hati, kami harus menyampaikan bahwa MIE AMI Cempaka Putih resmi menghentikan operasional mulai 2 November 2026," demikian keterangan dalam pengumuman.

Mie Ami diketahui memulai perjalanan bisnisnya sejak Desember 2024. Selama hampir dua tahun, tempat kuliner tersebut berupaya menghadirkan makanan dan pengalaman bersantap bagi pelanggan. Namun, perjalanan bisnis itu untuk sementara harus berakhir.

Dalam unggahan Instagram yang sama, manajemen Mie Ami menyampaikan apresiasi kepada pelanggan yang selama ini memberikan dukungan, baik melalui kunjungan langsung maupun melalui pesanan.

Dalam pengumuman tersebut, manajemen juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan selama menjalankan usaha. Mereka pun menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan.

"Terima kasih untuk setiap kunjungan, setiap pesanan, setiap dukungan, dan kepercayaan yang telah kalian berikan selama ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam perjalanan kami. Untuk itu, kami memohon maaf dengan tulus," tulisnya.

Meski mengumumkan penutupan, pihak Mie Ami memberikan sinyal bahwa bisnis kuliner tersebut belum tentu sepenuhnya akan berakhir.

Hal itu terlihat dari kalimat penutup dalam unggahan Instagram mereka yang secara khusus menyinggung kondisi sang pemilik.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rumah Nikita Mirzani Dijual Rp9,25 Miliar, Ini Fasilitasnya - Image
Entertainment

Rumah Nikita Mirzani Dijual Rp9,25 Miliar, Ini Fasilitasnya

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.04 WIB

Apa Itu PK Ditolak? Ini Arti "Putusan Tolak PK Terpidana” dalam Kasus yang Menjerat Nikita Mirzani - Image
Entertainment

Apa Itu PK Ditolak? Ini Arti "Putusan Tolak PK Terpidana” dalam Kasus yang Menjerat Nikita Mirzani

Kamis, 24 September 2026 | 15.07 WIB

Komentar Pihak Reza Gladys Usai PK Nikita Mirzani Ditolak Mahkamah Agung - Image
Entertainment

Komentar Pihak Reza Gladys Usai PK Nikita Mirzani Ditolak Mahkamah Agung

Kamis, 24 September 2026 | 14.26 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore