Nikita Mirzani Dipenjara, Bisnis Kulinernya Resmi Ditutup

JawaPos.com - Bisnis kuliner milik Nikita Mirzani, Mie Ami, yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, resmi menghentikan operasional mulai 2 November 2026. Kabar penutupan tersebut diumumkan melalui akun Instagram sekaligus menyampaikan pesan bahwa usaha kuliner itu masih berpeluang untuk beroperasi kembali setelah sang pemilik menghirup udara kebebasan.

Pengumuman tersebut langsung menarik perhatian karena terjadi disaat Nikita Mirzani masih menjalani masa hukuman penjara terkait kasus yang menjeratnya. Dalam pernyataan resminya, pihak Mie Ami menyebut keputusan menghentikan operasional sejatinya bukanlah hal yang mudah.

"Setiap perjalanan punya akhir Tidak pernah mudah bagi kami untuk menuliskan pengumuman ini. Dengan berat hati, kami harus menyampaikan bahwa MIE AMI Cempaka Putih resmi menghentikan operasional mulai 2 November 2026," demikian keterangan dalam pengumuman.

Mie Ami diketahui memulai perjalanan bisnisnya sejak Desember 2024. Selama hampir dua tahun, tempat kuliner tersebut berupaya menghadirkan makanan dan pengalaman bersantap bagi pelanggan. Namun, perjalanan bisnis itu untuk sementara harus berakhir.

Dalam unggahan Instagram yang sama, manajemen Mie Ami menyampaikan apresiasi kepada pelanggan yang selama ini memberikan dukungan, baik melalui kunjungan langsung maupun melalui pesanan.

Dalam pengumuman tersebut, manajemen juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan selama menjalankan usaha. Mereka pun menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan.

"Terima kasih untuk setiap kunjungan, setiap pesanan, setiap dukungan, dan kepercayaan yang telah kalian berikan selama ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam perjalanan kami. Untuk itu, kami memohon maaf dengan tulus," tulisnya.

Meski mengumumkan penutupan, pihak Mie Ami memberikan sinyal bahwa bisnis kuliner tersebut belum tentu sepenuhnya akan berakhir.