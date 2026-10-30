Rumah Nikita Mirzani Dijual Rp9,25 Miliar, Ini Fasilitasnya

Rumah artis Nikita Mirzani diumumkan dijual. (Instagram: rafael.insighthomes)
JawaPos.com - Di tengah masa hukuman yang sedang dijalaninya di balik jeruji besi, artis Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada rumah miliknya di kawasan Jakarta Selatan yang ditawarkan untuk dijual dengan harga mencapai Rp9,25 miliar.
Informasi penjualan rumah tersebut diketahui melalui unggahan akun media sosial Rafael Insight Homes, @rafael.insighthomes. Dalam unggahannya, akun tersebut mempromosikan hunian yang disebut sebagai milik ibunda Lolly itu kepada calon pembeli.
"Rumah Nikita Mirzani akhirnya dijual! Sekarang bisa jadi milik kamu. Welcome Cobroke. Jakarta Selatan," tulis akun tersebut dalam keterangan unggahannya sembari memperlihatkan rumah yang dijual dalam bentuk video.
Berdasarkan informasi yang dicantumkan, rumah tersebut berdiri di atas lahan seluas sekitar 247 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 360 meter persegi.
Hunian tiga lantai itu dilengkapi empat kamar tidur utama dan dua kamar tambahan. Sementara fasilitas kamar mandi terdiri dari empat kamar mandi utama dan dua kamar mandi tambahan.
Rumah tersebut juga memiliki sejumlah fasilitas penunjang, mulai dari kolam renang, ruang multifungsi, hingga interior mewah. Kondisinya disebut sudah dilengkapi furnitur atau fully furnished sehingga calon pembeli tidak perlu memulai penataan dari awal.
Dari sisi kapasitas parkir, properti milik Nikita Mirzani mampu menampung hingga empat mobil dan motor gede (moge).
Untuk harga, rumah yang dipasarkan melalui akun Rafael Insight Homes itu dibanderol sekitar Rp9,25 miliar. Kendati demikian, harga tersebut masih dapat dinegosiasikan oleh calon pembeli.
"Harga Rp9,25 miliar nego," demikian keterangan penawaran tersebut.
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