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Penulis: Nanda Prayoga
Selasa, 3 November 2026 | 18.30 WIB

Zaskia Sungkar Doakan Raffi Ahmad Kembali ke Dunianya yang Dulu,

Raffi Ahmad, Irwansyah dan Zaskia Sungkar. (Instagram: zaskiasungkar15) - Image

Raffi Ahmad, Irwansyah dan Zaskia Sungkar. (Instagram: zaskiasungkar15)

JawaPos.com - Aktris Zaskia Sungkar turut buka suara terkait rentetan masalah dari deklarasi mahasewa hingga boikot Rans Carnival yang mendera sahabatnya, Raffi Ahmad.

Dalam unggahannya pada akun Instagram pribadi, @zaskiasungkar15, terdapat pernyataan yang menarik di mana dia meminta Allah mengembalikan Raffi dari dunianya yang sekarang.

Seperti diketahui, Raffi sendiri saat ini tak hanya sibuk di dunia bisnis dan entertainment. Dirinya juga mengemban tugas sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024 lalu.

“Semoga Allah senantiasa menjaga hatimu dalam setiap kesulitan yang kamu hadapi. Semoga Allah jaga dan kembalikan sahabat kami yang sangat baik hatinya ini dari dunia nya yg sekarang,” kata Zaskia seperti dikutip pada Selasa (3/11).

Dia pun mendoakan Raffi agar ditempatkan ditempat yang diridhoi Allah. Zaskia pun menyatakan kerinduannya kepada mereka yang dulu.

“Saya rindu kita yang dulu, rindu tertawa yang kita lakukan bersama, saya harap kita menemukan jalan pulang ke hari-hari yang menyenangkan itu. Love you nak,” jelasnya.

Sontak, pernyataan Zaskia mendapat sorotan dari netizen. Salah satunya @dinatsurayya** yang meminta netizen membaca caption agar lebih memahami maksud Zaskia.

“Guys baca caption! Kia berdoa meminta sahabatnya ‘dikembalikan’ dari dunianya yang sekarang,” ungkapnya.

Bahkan, ada pula netizen yang menyatakan maksud kata “kembalikan” lantaran kehidupan Raffi yang sekarang telah melenceng.

“Kembalikan it means sekarang lagi melenceng dari jalur hidup yang seharusnya ya mbak,” ungkap @baby.cyran**.

Editor: Bintang Pradewo
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