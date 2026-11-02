Saham RANS Terus Melemah, Raffi Ahmad Jadi Sorotan usai Deklarasi Sumpah Pemuda bareng Mahasewa

Willie Salim bersama Raffi Ahmad di acara deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI. (Instagram/Raffi Ahmad)
Harga saham RANS kini telah merosot lebih dari 60 persen dari level tertingginya setelah sempat naik signifikan pada awal pencatatan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO).
Di tengah pelemahan saham tersebut, nama Raffi Ahmad juga menjadi sorotan publik setelah kehadirannya dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 menuai polemik.
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Acara yang berlangsung di Bundaran HI, Jakarta, pada Kamis (29/10) tersebut dipersoalkan karena dinilai sejumlah kalangan sebagai kegiatan tandingan terhadap aksi demonstrasi mahasiswa.
Berdasarkan data perdagangan, saham RANS ambles 6,48 persen ke level Rp101 per saham pada Senin (2/11).
Posisi tersebut telah turun 40,59 persen dibandingkan harga penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) sebesar Rp170 per saham.
Jika dibandingkan dengan level tertinggi pasca-IPO sebesar Rp272 per saham pada 15 Juli 2026, saham RANS telah terkoreksi sekitar 62,87 persen.
Artinya, investor yang membeli saham RANS saat IPO dan masih mempertahankan kepemilikannya hingga perdagangan Senin (2/11) mengalami penurunan nilai investasi sebesar Rp69 per saham. Dari modal awal Rp170 per saham, nilai investasinya kini tersisa Rp101 per saham.
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Sejalan dengan pelemahan harga saham, jumlah pemegang saham RANS juga mengalami penyusutan signifikan. Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek periode September 2026, jumlah pemegang saham RANS tercatat sebanyak 126.253 Single Investor Identification (SID).
Jumlah tersebut berkurang 21.843 investor atau 14,75 persen dibandingkan posisi akhir Agustus 2026 yang mencapai 148.096 SID.
Jika dibandingkan dengan jumlah investor saat awal pencatatan saham di BEI pada Juli 2026 yang mencapai 754.691 SID, jumlah pemegang saham RANS telah menyusut sebanyak 628.438 investor atau sekitar 83,27 persen.
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