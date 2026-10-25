Bunga Citra Lestari Bantah Kabar Hamil, Ungkap Penyebab Perutnya Membuncit

JawaPos.com - Bunga Citra Lestari atau BCL memberikan klarifikasi setelah kabar dirinya tengah hamil beredar di media sosial. Penyanyi berusia 43 tahun itu menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mengandung dan meminta publik berhenti membuat asumsi hanya berdasarkan penampilan fisiknya.

Klarifikasi tersebut disampaikan BCL melalui akun media sosial Threads miliknya. Ia menjelaskan, perubahan bentuk perut yang terlihat lebih buncit bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk kondisi tubuh saat menstruasi atau datang bulan.

“Guys, ada akun-akun yang bilang aku hamil. Info saja ya, aku tidak sedang hamil. Aku hanyalah manusia biasa berusia 43 tahun yang, saat sedang period, perutnya bloated,” tulis BCL.

Pelantun lagu Cinta Sejati itu juga menyinggung pengaruh sudut pengambilan gambar atau angle kamera yang dapat membuat bentuk perut seseorang terlihat berbeda.

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Menurut BCL, penampilan fisik yang tertangkap kamera tidak seharusnya langsung menjadi dasar untuk menyimpulkan kondisi pribadi seseorang. Ia pun meminta warganet agar lebih berhati-hati sebelum menyebarkan dugaan mengenai kehidupan orang lain.

BCL Sebut Bukan Pertama Kali Dituding Hamil BCL mengungkapkan bahwa kabar dirinya hamil bukan kali pertama muncul. Ia mengaku sudah kerap menghadapi dugaan serupa sejak masih muda.

Bahkan, sebelum menikah dengan mendiang Ashraf Sinclair, BCL pernah diterpa kabar soal dirinya hamil. Menurutnya, bentuk perut yang terlihat lebih besar pada saat itu menjadi pemicu munculnya asumsi tersebut.

“This is not the first time aku dibilang hamil. I don’t think there’s anything wrong kalau pada masa-masa tertentu perempuan mengalami bloating dan terlihat lebih buncit dari biasanya,” lanjutnya.