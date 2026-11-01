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Penulis: Abdul Rahman
Senin, 2 November 2026 | 03.10 WIB

Sarah Sechan Sentil Raffi Ahmad Terkait Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasewa

Sarah Sechan. (Instagram: sarsehshoku) - Image

Sarah Sechan. (Instagram: sarsehshoku)

JawaPos.com - Klarifikasi Raffi Ahmad terkait kehadirannya dalam acara deklarasi Sumpah Pemuda mahasewa yang berlangsung di Bundaran HI, Jakarta, menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari presenter Sarah Sechan. 

Sarah mempertanyakan alasan Raffi yang mengaku hanya memenuhi undangan dan tidak mengetahui secara detail agenda acara tersebut.

Melalui unggahan di akun Threads pribadinya, @sarsehshoku,  Sarah Sechan menyoroti posisi Raffi Ahmad dalam kegiatan yang berlangsung pada Kamis (29/10) itu. Menurutnya, kehadiran Raffi sebagai spokesperson semestinya membuat dia memahami latar belakang dan tujuan kegiatan.

Sarah Sechan bahkan membandingkan sikap Raffi dengan pengalamannya sendiri ketika menerima tawaran menjadi pengisi acara dalam sebuah program televisi.

Ia mengaku berusaha mencari tahu konsep kegiatan, pihak penyelenggara, daftar pengisi acara, hingga pesan yang harus disampaikan dalam kegiatan tersebut.

"Gini lho, Raffi, Anda tulis klarifikasi bahwa hanya diundang dan tidak tahu detail lebih banyak mengenai acara tersebut. Tapi di acara itu terlihat sebagai spokesperson," tulis Sarah Sechan.

Ia menilai seseorang yang menerima undangan untuk tampil di hadapan publik semestinya tidak hanya mempertimbangkan kesempatan hadir, tetapi juga memahami konteks kegiatan yang akan diikuti.

"Saya setiap diminta jadi pembawa acara selalu tanya detail; siapa yg bikin, konsep acara, siapa yg hadir, apa yang harus disampaikan, rundown acara, siapa pengisi acara, dll," lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan tidak semua undangan yang diterimanya otomatis disanggupi. Menurut Sarah, memahami acara sebelum terlibat merupakan bagian dari tanggung jawab.

Editor: Abdul Rahman
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