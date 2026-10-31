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Penulis: Syahrul Yunizar
Minggu, 1 November 2026 | 04.28 WIB

Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI Tuai Sorotan, Polda Metro Jaya Sampaikan Permohonan Maaf

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan keterangan terkait dengan aksi massa dan sejumlah kegiatan di Jakarta dan sekitarnya hari ini (27/8). (Polri) - Image

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan keterangan terkait dengan aksi massa dan sejumlah kegiatan di Jakarta dan sekitarnya hari ini (27/8). (Polri)

JawaPos.com - Polda Metro Jaya buka suara pasca acara deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Kamis (29/10). Agenda tersebut menuai sorotan luas dari publik lantaran dilaksanakan persis sehari pasca aksi mahasiswa pada Rabu (28/10).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan permohonan maaf atas pemberitaan yang beredar luas dan menjadi perhatian publik. Dia memastikan, pihaknya menerima setiap kritik yang disampaikan oleh masyarakat.

”Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan kami terima dengan lapang dada utk menjadi evaluasi,” kata dia dalam keterangan resmi pada Sabtu malam (31/10).

Deklarasi tersebut diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan tajuk Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad dan kreator konten Willie Salim turut ambil bagian.

”Saudara Raffi Ahmad dan Saudara Willie Salim datang atas undangan kami selaku penyelenggara. Keduanya berniat baik untuk turut memaknai Sumpah Pemuda,” imbuhnya.

Budi pun menyatakan bahwa instansinya, Polda Metro Jaya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun, dia mengingatkan kembali, Sumpah Pemuda mengajarkan persatuan dan nilai-nilai itu harus terus dijaga bersama-sama oleh semua elemen bangsa.

”Sumpah Pemuda mengajarkan persatuan, dan nilai itu ingin kami jaga bersama seluruh elemen bangsa. Setiap masukan akan kami jadikan bahan evaluasi agar pelayanan kami terus menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Editor: Bintang Pradewo
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