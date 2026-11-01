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Penulis: Abdul Rahman
Minggu, 1 November 2026 | 23.13 WIB

Komika Abdur Arsyad Kritik Polda Metro Jaya Buntut Deklarasi Mahasewa di Bundaran HI

Komika Abdur Arsyad. (Instagram: abdurarsyad) - Image

Komika Abdur Arsyad. (Instagram: abdurarsyad)

JawaPos.com - Komika Abdur Arsyad ikut angkat bicara terkait polemik deklarasi Sumpah Pemuda mahasewa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada 29 Oktober 2026.

Dia mengapresiasi Polda Metro Jaya yang sudah menyampaikan permintaan maaf. Namun, masih ada yang janggal baginya dalam kasus ini. 

"Terima kasih banyak Polda Metro Jaya sudah minta maaf kepada masyarakat secara terbuka terkait dengan aksi tandingan di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 kemarin," kata Abdur dalam video diunggah di akun Instagram pribadinya.

Abdur Arsyad menyoroti belum terungkapnya pihak yang diduga membayar sejumlah orang untuk menghadiri deklarasi sejumlah orang dengan mengatasnamakan mahasiswa. 

Ia mempertanyakan siapa yang berada di balik pengerahan peserta yang belakangan ramai disebut sebagai mahasiswa gadungan atau mahasewa.

Menurut Abdur, permintaan maaf dan janji evaluasi dari kepolisian memang patut diapresiasi. Namun, persoalan utama yang memicu keresahan masyarakat justru belum mendapatkan penjelasan secara terbuka.

Ia juga mengapresiasi sikap Polda Metro Jaya yang bersedia menerima kritikan dari masyarakat dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Meski demikian, Abdur Arsyad menegaskan bahwa evaluasi internal tidak boleh berhenti hanya pada permintaan maaf. Publik masih membutuhkan kejelasan mengenai asal-usul peserta yang diduga bukan mahasiswa aktif dan pihak yang melakukan pengaturan atas kehadiran mereka.

Dalam pernyataannya, Abdur secara khusus mempertanyakan kemungkinan keterlibatan internal kepolisian dalam mendatangkan mahasewa. Ia meminta Polda Metro Jaya mengungkap siapa yang memberikan uang kepada orang-orang tersebut.

Editor: Abdul Rahman
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