Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Penulis: Abdul Rahman
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15.54 WIB

Maia Estianty Tulis Surat Cinta untuk Irwan Mussry di Anniversary Pernikahan ke-8

Maia Estianty dan Irwan Mussry. (Instagram @irwanmussry) - Image

Maia Estianty dan Irwan Mussry. (Instagram @irwanmussry)

JawaPos.com - Maia Estianty membagikan ungkapan romantis untuk sang suami, Irwan Mussry, di momen perayaan ulang tahun pernikahan ke-8. Setelah delapan tahun membangun bahtera rumah tangga, Maia masih menunjukkan rasa syukur atas perjalanan cinta yang telah mereka lalui bersama.

Ungkapan tersebut disampaikan Maia melalui unggahan di akun media sosial. Ia menuliskan pesan khusus untuk Irwan yang menggambarkan kebahagiaan sekaligus harapannya agar hubungan mereka terus bertahan hingga akhir hayat.

Dalam pesannya, Maia mengungkapkan bahwa dirinya dan Irwan sebenarnya telah menjalani perjalanan bersama selama 11 tahun. Delapan tahun di antaranya mereka lalui dalam ikatan suci pernikahan.

"Happy Anniversary my love Irwan Mussry. 11 tahun jalan bareng, 8 tahun dalam pernikahan," tulis Maia Estianty.

Maia juga menyampaikan rasa syukurnya karena memiliki Irwan sebagai pendamping hidup. Ia bahkan menyebut sang pengusaha sebagai sosok suami terbaiknya sepanjang masa.

"Suami terbaikku sepanjang masa, insya Allah, alhamdulillah," lanjutnya.

Tak berhenti sampai di situ, Maia turut menyelipkan doa agar rumah tangganya bersama Irwan senantiasa terjaga. Ia pun berharap kebersamaan yang telah dibangun bisa berlangsung selamanya.

"Bismillah sampai maut memisahkan, aamiin…" tutup Maia.

Ungkapan sederhana tersebut memperlihatkan bagaimana Maia memaknai perjalanan rumah tangganya. Delapan tahun pernikahan bukan hanya menjadi penanda waktu, tetapi juga momen untuk kembali mengungkapkan rasa cinta dan syukur kepada pasangan.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Anang dan Ashanty Berangkat Haji Tahun Ini, Kado Terindah Anniversary ke-15 Pernikahan - Image
Entertainment

Anang dan Ashanty Berangkat Haji Tahun Ini, Kado Terindah Anniversary ke-15 Pernikahan

Minggu, 17 Mei 2026 | 15.48 WIB

Audy Item Keguguran di Usia Kehamilan 7 Minggu, Maia Estianty hingga Rossa Sampaikan Duka - Image
Entertainment

Audy Item Keguguran di Usia Kehamilan 7 Minggu, Maia Estianty hingga Rossa Sampaikan Duka

Rabu, 12 Agustus 2026 | 00.56 WIB

Maia Estianty Kasihan Pasien BPJS Harus Antre Panjang di RS - Image
Entertainment

Maia Estianty Kasihan Pasien BPJS Harus Antre Panjang di RS

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.53 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore