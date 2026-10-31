Maia Estianty Tulis Surat Cinta untuk Irwan Mussry di Anniversary Pernikahan ke-8

Maia Estianty dan Irwan Mussry. (Instagram @irwanmussry)
JawaPos.com - Maia Estianty membagikan ungkapan romantis untuk sang suami, Irwan Mussry, di momen perayaan ulang tahun pernikahan ke-8. Setelah delapan tahun membangun bahtera rumah tangga, Maia masih menunjukkan rasa syukur atas perjalanan cinta yang telah mereka lalui bersama.
Ungkapan tersebut disampaikan Maia melalui unggahan di akun media sosial. Ia menuliskan pesan khusus untuk Irwan yang menggambarkan kebahagiaan sekaligus harapannya agar hubungan mereka terus bertahan hingga akhir hayat.
Dalam pesannya, Maia mengungkapkan bahwa dirinya dan Irwan sebenarnya telah menjalani perjalanan bersama selama 11 tahun. Delapan tahun di antaranya mereka lalui dalam ikatan suci pernikahan.
"Happy Anniversary my love Irwan Mussry. 11 tahun jalan bareng, 8 tahun dalam pernikahan," tulis Maia Estianty.
Maia juga menyampaikan rasa syukurnya karena memiliki Irwan sebagai pendamping hidup. Ia bahkan menyebut sang pengusaha sebagai sosok suami terbaiknya sepanjang masa.
"Suami terbaikku sepanjang masa, insya Allah, alhamdulillah," lanjutnya.
Tak berhenti sampai di situ, Maia turut menyelipkan doa agar rumah tangganya bersama Irwan senantiasa terjaga. Ia pun berharap kebersamaan yang telah dibangun bisa berlangsung selamanya.
"Bismillah sampai maut memisahkan, aamiin…" tutup Maia.
Ungkapan sederhana tersebut memperlihatkan bagaimana Maia memaknai perjalanan rumah tangganya. Delapan tahun pernikahan bukan hanya menjadi penanda waktu, tetapi juga momen untuk kembali mengungkapkan rasa cinta dan syukur kepada pasangan.
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Jawa Pos
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