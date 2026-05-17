Anang dan Ashanty Berangkat Haji Tahun Ini, Kado Terindah Anniversary ke-15 Pernikahan

JawaPos.com - Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci di tahun ini. Mereka pun menggelar acara walimatussafar dengan dihadiri keluarga besar dan sejumlah orang terdekat.

Momen acara walimatussafar Anang Hermansyah dan Ashanty berlangsung haru. Ashanty terlihat menangis dalam acara yang mengundang ustadz Hilman Fauzi untuk ikut mendoakan mereka supaya diberikan kelancaran selama pelaksanaan ibadah dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.

"Nggak tahu kenapa mau haji aku mellow terus. Dengar ada Labbaik Allahumma Labbaik itu aku langsung nangis," ujar Ashanty saat ditemui di kediamannya di bilangan Cinere, Depok.

Ibadah haji tahun ini memang terasa sangat spesial bagi pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty. Pasalnya, pelaksanaan ibadah yang merupakan rukun Islam kelima itu terjadi di momen perayaan ulang tahun pernikahan ke-15 pasangan Anang-Ashanty.

"15 tahun pernikahan, masya Allah. Ini benar-benar spesial bisa merayakan anniversary pernikahan dengan melaksanakan ibadah haji," ujar Ashanty.

Ashanty mengakui hari-harinya dengan Anang Hermansyah tidak lepas dari cekcok kecil. Itu sebenarnya hal biasa dan kerap dialami pasutri lainnya, menjadi bagian dinamika dalam sebuah rumah tangga.

Ashanty meminta Anang Hermansyah untuk lebih bersabar supaya tidak terlibat perselisihan selama di Tanah Suci. Dengan harapan, pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung lebih khusuk dan khidmat.

"Aku bilang sama dia, nanti selama di sana sabar-sabarin diri, perbanyak istighfar. Karena aku nggak mau ada selisih paham sedikit pun," kata Ashanty.