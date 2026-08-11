Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 12 Agustus 2026 | 00.56 WIB

Audy Item Keguguran di Usia Kehamilan 7 Minggu, Maia Estianty hingga Rossa Sampaikan Duka

Audy Item mengabarkan ke publik bahwa dirinya mengalami keguguran calon buah hati ketiganya. (Instagram: audyitem) - Image

Audy Item mengabarkan ke publik bahwa dirinya mengalami keguguran calon buah hati ketiganya. (Instagram: audyitem)

JawaPos.com - Kabar duka datang dari keluarga Iko Uwais dan Audy Item. Audy Item mengalami keguguran saat mengandung calon anak ketiganya. Kehamilan Audy kini harus berakhir disaat usia kandungannya sudah memasuki tujuh minggu.

Kabar kehilangan calon buah hatinya disampaikan secara langsung oleh Audy Item melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan mendapat emoji love lebih dari 20 ribu para pengguna media sosial.

"Innalilahi wainnaa ilaihi rojiun. Selamat jalan sayang, terima kasih sudah menemani mama 7 minggu dalam kandungan, insya Allah ini yang terbaik," tulis Audy Item.

Audy menyampaikan bahwa seluruh anggota keluarganya berusaha tabah untuk menerima kenyataan pahit ini. Meski demikian, Iko Uwais dan kedua anaknya tentu saja merasakan kehilangan atas kepergian calon anggota keluarga mereka.

"Insya Allah Mama, Papa @iko.uwais, kakak Atreya, kakak Aneska ikhlas," lanjut Audy.

Yang membuat unggahan tersebut terasa semakin menyentuh, Audy mengungkapkan bahwa ia sejatinya telah menyiapkan nama untuk calon buah hatinya tersebut. Ia meyakini bayi yang dikandungnya memiliki jenis kelamin laki-laki.

"Alfatihah untukmu Anakku sayang yang kuyakini seorang laki-laki dan kuberi nama Muhammad Alghraff Putra Uwais," ungkap Audy.

Meski tengah berduka, Audy Item berusaha menguatkan diri dengan sebuah keyakinan kehilangan tersebut merupakan bagian dari ketetapan Tuhan. 

"Insya Allah kita akan bertemu lagi nanti. Amin ya Rab," ungkapnya.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Rossa Hipnotis Sekitar 3.000 Penonton di Soul Concert VII - Image
Entertainment

Rossa Hipnotis Sekitar 3.000 Penonton di Soul Concert VII

Rabu, 5 Agustus 2026 | 15.23 WIB

Rossa Miris Penyebar Fitnah Dirinya di Media Sosial untuk Mencari Keuntungan Materi - Image
Entertainment

Rossa Miris Penyebar Fitnah Dirinya di Media Sosial untuk Mencari Keuntungan Materi

Sabtu, 18 April 2026 | 06.20 WIB

Rossa Laporkan 78 Akun Media Sosial yang Fitnah dan Menjelek-jelekkannya - Image
Entertainment

Rossa Laporkan 78 Akun Media Sosial yang Fitnah dan Menjelek-jelekkannya

Sabtu, 18 April 2026 | 05.32 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore