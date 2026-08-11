Audy Item Keguguran di Usia Kehamilan 7 Minggu, Maia Estianty hingga Rossa Sampaikan Duka

Audy Item mengabarkan ke publik bahwa dirinya mengalami keguguran calon buah hati ketiganya. (Instagram: audyitem)
JawaPos.com - Kabar duka datang dari keluarga Iko Uwais dan Audy Item. Audy Item mengalami keguguran saat mengandung calon anak ketiganya. Kehamilan Audy kini harus berakhir disaat usia kandungannya sudah memasuki tujuh minggu.
Kabar kehilangan calon buah hatinya disampaikan secara langsung oleh Audy Item melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan mendapat emoji love lebih dari 20 ribu para pengguna media sosial.
"Innalilahi wainnaa ilaihi rojiun. Selamat jalan sayang, terima kasih sudah menemani mama 7 minggu dalam kandungan, insya Allah ini yang terbaik," tulis Audy Item.
Audy menyampaikan bahwa seluruh anggota keluarganya berusaha tabah untuk menerima kenyataan pahit ini. Meski demikian, Iko Uwais dan kedua anaknya tentu saja merasakan kehilangan atas kepergian calon anggota keluarga mereka.
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"Insya Allah Mama, Papa @iko.uwais, kakak Atreya, kakak Aneska ikhlas," lanjut Audy.
Yang membuat unggahan tersebut terasa semakin menyentuh, Audy mengungkapkan bahwa ia sejatinya telah menyiapkan nama untuk calon buah hatinya tersebut. Ia meyakini bayi yang dikandungnya memiliki jenis kelamin laki-laki.
"Alfatihah untukmu Anakku sayang yang kuyakini seorang laki-laki dan kuberi nama Muhammad Alghraff Putra Uwais," ungkap Audy.
Meski tengah berduka, Audy Item berusaha menguatkan diri dengan sebuah keyakinan kehilangan tersebut merupakan bagian dari ketetapan Tuhan.
"Insya Allah kita akan bertemu lagi nanti. Amin ya Rab," ungkapnya.
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