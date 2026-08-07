Maia Estianty Kasihan Pasien BPJS Harus Antre Panjang di RS

JawaPos.com - Maia Estianty mengungkapkan keprihatinannya terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus menghadapi antrean panjang ketika sedang membutuhkan pelayanan di rumah sakit.

Pernyataan tersebut disampaikan Maia di tengah sorotan publik terhadap peristiwa yang dialami Yurizal Tri Chaerawan, pasien BPJS yang akhirnya meninggal dunia setelah lama tidak mendapatkan ruangan perawatan di sebuah rumah sakit.

Melalui unggahan di media sosialnya, Maia mengatakan bahwa dirinya sejatinya juga merupakan peserta BPJS. Dia bersyukur belum pernah menggunakan layanan tersebut karena kondisi kesehatannya sejauh ini dalam keadaan baik.

"Aku bayar BPJS, bahkan karyawanku juga, tapi aku nggak pernah pake (alhamdulillah sehat). Tapi kadang kasihan kalau pas di RS lihat pasien BPJS antre panjang banget," tulis Maia Estianty di akun media sosial Threads.

Menurut Maia, kondisi tersebut membuat dia membayangkan bagaimana rasanya berada di posisi pasien yang sedang membutuhkan pertolongan medis, tapi harus menunggu karena keterbatasan ketersediaan ruang perawatan untuk mereka.

"Aku pun mungkin nggak sanggup kalau sakit kudu ngantre. Semangat para pemakai BPJS," ujar Maia Estianty.

Pernyataan Maia tersebut tentu saja ada kaitannya dengan peristiwa yang dialami Yurizal Tri Chaerawan, pasien BPJS yang meninggal dunia setelah lama menunggu mendapatkan ruangan perawatan di rumah sakit.

Kasus Yurizal ini menjadi pusat perhatian publik dan memunculkan pembahasan banyak orang terkait pengalaman mereka atau orang terdekat menjadi pasien BPJS ketika membutuhkan layanan kesehatan.