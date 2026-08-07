Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.53 WIB

Maia Estianty Kasihan Pasien BPJS Harus Antre Panjang di RS

Maia Estianty. (istimewa) - Image

Maia Estianty. (istimewa)

JawaPos.com - Maia Estianty mengungkapkan keprihatinannya terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus menghadapi antrean panjang ketika sedang membutuhkan pelayanan di rumah sakit.

Pernyataan tersebut disampaikan Maia di tengah sorotan publik terhadap peristiwa yang dialami Yurizal Tri Chaerawan, pasien BPJS yang akhirnya meninggal dunia setelah lama tidak mendapatkan ruangan perawatan di sebuah rumah sakit.

Melalui unggahan di media sosialnya, Maia mengatakan bahwa dirinya sejatinya juga merupakan peserta BPJS. Dia bersyukur belum pernah menggunakan layanan tersebut karena kondisi kesehatannya sejauh ini dalam keadaan baik.

"Aku bayar BPJS, bahkan karyawanku juga, tapi aku nggak pernah pake (alhamdulillah sehat). Tapi kadang kasihan kalau pas di RS lihat pasien BPJS antre panjang banget," tulis Maia Estianty di akun media sosial Threads.

Menurut Maia, kondisi tersebut membuat dia membayangkan bagaimana rasanya berada di posisi pasien yang sedang membutuhkan pertolongan medis, tapi harus menunggu karena keterbatasan ketersediaan ruang perawatan untuk mereka.

"Aku pun mungkin nggak sanggup kalau sakit kudu ngantre. Semangat para pemakai BPJS," ujar Maia Estianty.

Pernyataan Maia tersebut tentu saja ada kaitannya dengan peristiwa yang dialami Yurizal Tri Chaerawan, pasien BPJS yang meninggal dunia setelah lama menunggu mendapatkan ruangan perawatan di rumah sakit.

Kasus Yurizal ini menjadi pusat perhatian publik dan memunculkan pembahasan banyak orang terkait pengalaman mereka atau orang terdekat menjadi pasien BPJS ketika membutuhkan layanan kesehatan.

Selain menyampaikan keprihatinannya kepada pasien BPJS, Maia Estianty juga memberikan pesan kepada para tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan medis.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Data 10 Nakes yang Komentar Nirempati ke Pasien BPJS Yurizal, Ada Dokter Gigi hingga PPDS - Image
Kesehatan

Data 10 Nakes yang Komentar Nirempati ke Pasien BPJS Yurizal, Ada Dokter Gigi hingga PPDS

Jumat, 7 Agustus 2026 | 20.33 WIB

Maia Estianty Curhat Perubahan Respons Tubuh Akibat Mau Menopause - Image
Entertainment

Maia Estianty Curhat Perubahan Respons Tubuh Akibat Mau Menopause

Minggu, 5 Juli 2026 | 15.52 WIB

Maia Estianty Pertanyakan Seruan Boikot Netizen ke Bisnis Irwan Mussry - Image
Entertainment

Maia Estianty Pertanyakan Seruan Boikot Netizen ke Bisnis Irwan Mussry

Rabu, 17 Juni 2026 | 15.46 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore