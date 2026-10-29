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Penulis: Abdul Rahman
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.49 WIB

Alasan Zaskia Adya Mecca Turun Langsung Bantu Demonstran di Bundaran HI

Momen saat Zaskia Adya Mecca memberikan logistik untuk demonstran. (Instagram: zaskiaadyamecca) - Image

Momen saat Zaskia Adya Mecca memberikan logistik untuk demonstran. (Instagram: zaskiaadyamecca)

JawaPos.com - Aktris sekaligus influencer Zaskia Adya Mecca ikut turun langsung dalam aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10). Tak hanya menyampaikan aspirasi, istri sutradara Hanung Bramantyo itu juga membawa ambulans, bantuan medis, hingga logistik untuk membantu para mahasiswa yang mengikuti aksi.

Keputusan Zaskia untuk hadir ke tengah massa aksi berangkat dari keresahan yang ia rasakan terhadap berbagai persoalan di Indonesia. Ia menilai sejumlah hal yang disuarakan mahasiswa sejalan dengan kegelisahan yang selama ini berkecamuk dalam pikirannya.

"Karena aku gelisah, aku memilih untuk tidak diam. Aku harus turun, apa yang bisa aku bantu untuk menyelesaikan kegelisahan itu," ujar Zaskia Adya Mecca.

Bagi perempuan berhijab tersebut, menyampaikan aspirasi tidak harus dilakukan dengan cara yang sama oleh setiap orang. Ia memilih memanfaatkan hal-hal yang dimilikinya untuk membantu para peserta aksi, terutama dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan konsumsi.

"Apa yang aku bisa, apa yang aku punya, aku turun," katanya.

Zaskia Adya Mecca Bawa Ambulans dan Logistik untuk Demonstran

Dalam aksi tersebut, Zaskia Adya Mecca datang bersama sejumlah rekannya dengan membawa ambulans, perlengkapan medis, dan kebutuhan logistik. Ia juga berkoordinasi dengan relawan lain yang tergabung dalam posko gabungan ibu-ibu dari berbagai daerah di Tanah Air.

Posko tersebut menyediakan makanan dan minuman bagi mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi. Kehadiran para relawan diharapkan dapat membantu peserta aksi tetap mendapatkan asupan yang cukup selama menyampaikan aspirasi.

Zaskia menjelaskan, kelompok relawan yang ia ikuti tidak berfokus pada aksi di tengah jalan. Mereka memilih berada di posko untuk memastikan kebutuhan dasar para mahasiswa terpenuhi.

"Kalau dilihat banyak makanan, minuman dan lain-lain di posko ini," ujarnya.

Editor: Abdul Rahman
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