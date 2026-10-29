Putranya Dekat dengan Lawan Jenis, Dewi Perssik Malah Khawatir

Penyanyi dangdut Dewi Perssik. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Dewi Perssik mengungkapkan bahwa putranya, Felice Gabriel, mulai dekat dengan seorang lawan jenis di tengah kesibukannya menjalani pendidikan sebagai taruna Akademi Militer (Akmil).
Meski tidak melarang sang putra menjalin pertemanan dengan lawan jenis, Dewi Perssik meminta Gabriel tetap memprioritaskan pendidikan agar bisa menyelesaikan masa studinya dengan hasil terbaik.
Sang penyanyi dangdut mengakui Gabriel sempat bercerita kepada dirinya sedang dekat dengan seorang perempuan.
"Dia bilang, 'aku lagi dekat sama cewek Ma," kata Dewi Perssik di bilangan Jakarta Selatan.
Mendengar pengakuan tersebut, perempuan yang akrab disapa Depe tidak serta-merta melarang putranya untuk menjalin hubungan dengan perempuan. Ia memahami ketertarikan terhadap seseorang merupakan hal yang wajar.
Kendati demikian, Dewi Perssik justru khawatir kedekatan itu malah akan mengganggu aktivitas Gabriel di taruna.
"Kalau mau dekat sama cewek ya nggak apa-apa. Maksudnya sebagai teman, bukan dekat yang aneh-aneh. Karena nanti takutnya terpencar," tuturnya.
Bagi Dewi Perssik, pendidikan militer membutuhkan kedisiplinan, konsentrasi, dan komitmen yang kuat. Karena itu, ia tidak ingin urusan asmara malah membuat Gabriel kehilangan fokus selama menjalani pendidikan di Akmil.
Menurut Depe, hubungan asmara biasanya tidak selalu berjalan mulus. Perselisihan, kecemburuan, hingga tuntutan perhatian dari pasangan berpotensi menyita waktu dan pikiran, terutama ketika seseorang sedang menjalani pendidikan dengan berbagai tuntutan.
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Jawa Pos
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