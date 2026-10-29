DAWN Gabung SISO Entertainment, Jadi Artis Pertama Agensi Baru

Dawn (allkpop)
JawaPos.com - DAWN memulai babak baru dalam perjalanan kariernya setelah menandatangani kontrak eksklusif dengan SISO Entertainment.
Agensi yang baru diluncurkan itu mengumumkan DAWN sebagai artis pertamanya pada 27 Oktober 2026.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah baru bagi DAWN untuk mengembangkan identitas musikalnya sekaligus memperluas aktivitas di industri hiburan Korea Selatan dan pasar internasional.
Menurut laporan allkpop, SISO Entertainment akan menangani berbagai aspek kegiatan DAWN, mulai dari produksi album, perencanaan konten, hingga pengelolaan aktivitas di dalam dan luar negeri.
Agensi tersebut dibentuk oleh para kreator dari bidang musik, visual, dan konten, dengan konsep sebagai studio kreatif sekaligus perusahaan manajemen artis.
Tidak hanya berfokus pada pengelolaan artis, SISO Entertainment juga berencana mengembangkan bisnis di bidang produksi musik, A&R, pengarahan visual, serta manajemen global.
Perusahaan ini ingin menyediakan lingkungan kerja yang stabil agar para artis dapat lebih leluasa mengeksplorasi kreativitas dan mengembangkan karya sesuai karakter masing-masing.
CEO SISO Entertainment menyampaikan komitmennya untuk mendampingi DAWN dalam perjalanan barunya. Ia berharap hubungan antara artis dan agensi dapat terjalin secara seimbang, sehingga DAWN bisa terus berkarya dengan jati diri yang autentik.
Dukungan tersebut menjadi bagian penting dari rencana perusahaan dalam membangun lingkungan kreatif yang berkelanjutan.
Sementara itu, DAWN terus memperluas eksplorasi musiknya. Pada Agustus 2026, ia merilis single “Too Much” setelah sekitar tiga tahun tanpa rilisan musik baru.
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