Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.05 WIB

DAWN Gabung SISO Entertainment, Jadi Artis Pertama Agensi Baru

Dawn (allkpop) - Image

Dawn (allkpop)

JawaPos.com - DAWN memulai babak baru dalam perjalanan kariernya setelah menandatangani kontrak eksklusif dengan SISO Entertainment.

Agensi yang baru diluncurkan itu mengumumkan DAWN sebagai artis pertamanya pada 27 Oktober 2026.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah baru bagi DAWN untuk mengembangkan identitas musikalnya sekaligus memperluas aktivitas di industri hiburan Korea Selatan dan pasar internasional.

Menurut laporan allkpop, SISO Entertainment akan menangani berbagai aspek kegiatan DAWN, mulai dari produksi album, perencanaan konten, hingga pengelolaan aktivitas di dalam dan luar negeri.

Agensi tersebut dibentuk oleh para kreator dari bidang musik, visual, dan konten, dengan konsep sebagai studio kreatif sekaligus perusahaan manajemen artis.

Tidak hanya berfokus pada pengelolaan artis, SISO Entertainment juga berencana mengembangkan bisnis di bidang produksi musik, A&R, pengarahan visual, serta manajemen global.

Perusahaan ini ingin menyediakan lingkungan kerja yang stabil agar para artis dapat lebih leluasa mengeksplorasi kreativitas dan mengembangkan karya sesuai karakter masing-masing.

CEO SISO Entertainment menyampaikan komitmennya untuk mendampingi DAWN dalam perjalanan barunya. Ia berharap hubungan antara artis dan agensi dapat terjalin secara seimbang, sehingga DAWN bisa terus berkarya dengan jati diri yang autentik.

Dukungan tersebut menjadi bagian penting dari rencana perusahaan dalam membangun lingkungan kreatif yang berkelanjutan.

Sementara itu, DAWN terus memperluas eksplorasi musiknya. Pada Agustus 2026, ia merilis single “Too Much” setelah sekitar tiga tahun tanpa rilisan musik baru.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Penggemar MLBB Membara! Skin Street Fighter 6 Resmi Hadir, Ryu hingga Chun-Li Ramaikan Land of Dawn - Image
Hobi & Kesenangan

Penggemar MLBB Membara! Skin Street Fighter 6 Resmi Hadir, Ryu hingga Chun-Li Ramaikan Land of Dawn

Minggu, 19 Juli 2026 | 06.05 WIB

The Weeknd Resmi Gelar Konser di Jakarta dalam Rangkaian Tour ‘Final After Hours Til Dawn' - Image
Music & Movie

The Weeknd Resmi Gelar Konser di Jakarta dalam Rangkaian Tour ‘Final After Hours Til Dawn'

Selasa, 12 Mei 2026 | 03.22 WIB

DAWN Rilis Album Ambient Perdana Green House, Rekam Suara Hutan Korea Selatan - Image
Music & Movie

DAWN Rilis Album Ambient Perdana Green House, Rekam Suara Hutan Korea Selatan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.01 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore