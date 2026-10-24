DAWN Rilis Album Ambient Perdana Green House, Rekam Suara Hutan Korea Selatan

dawn (x @soompi)

JawaPos.com - DAWN hadirkan sisi musikal yang berbeda melalui album ambient pertamanya bertajuk Green House.

Kali ini, ia tidak berfokus pada musik pop yang selama ini melekat dengan kariernya, melainkan mengeksplorasi suara alam dan kekayaan warisan Korea Selatan untuk menciptakan pengalaman mendengarkan yang lebih tenang dan atmosferis.

Menurut laporan allkpop, album Green House resmi dirilis melalui berbagai platform musik digital dengan nama proyek Kachi service.

DAWN menggunakan nama tersebut saat menjalankan perannya sebagai produser utama proyek Gachi-ieum, yang menghubungkan masyarakat dengan para perajin Korea serta warisan budaya nasional.

Proses pembuatan album ini melibatkan rekaman suara langsung dari tiga kawasan hutan di Korea Selatan, yaitu Hutan Gwangneung yang telah dilestarikan selama lebih dari 500 tahun, kawasan hutan Namhansanseong, serta Bijarim.

Suara lingkungan dari tempat-tempat tersebut menjadi elemen utama yang membangun suasana khas dalam setiap komposisi, menghadirkan nuansa alam tanpa bergantung pada aransemen pop konvensional.

Green House memuat lima lagu, termasuk “Ancient Future” dan “Patience & Devotion”. Melalui pendekatan ambient, DAWN mengolah suara alam menjadi karya musik yang menonjolkan tekstur, suasana, dan ketenangan.

Proyek ini sekaligus memperlihatkan ketertarikannya terhadap warisan budaya takbenda Korea, yang sebelumnya juga pernah ia perlihatkan melalui dokumentasi proses merekam suara menggunakan peralatan audio.

Album ini menjadi langkah baru bagi DAWN untuk memperluas eksplorasi artistiknya di luar jalur musik yang biasa ia bawakan.

Sebagai Kachi service, ia berencana melanjutkan proyek yang menangkap keindahan alam Korea melalui suara, sehingga tempat-tempat dengan nilai sejarah dan budaya dapat dikenalkan melalui medium musik.

Dengan Green House, DAWN mengajak pendengar untuk menikmati musik dari sudut pandang berbeda—bukan hanya melalui melodi dan vokal, tetapi juga melalui suara lingkungan yang menyimpan cerita tentang alam dan warisan Korea.