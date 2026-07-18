Penggemar MLBB Membara! Skin Street Fighter 6 Resmi Hadir, Ryu hingga Chun-Li Ramaikan Land of Dawn

JawaPos.com – Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) resmi menghadirkan kolaborasi dengan Street Fighter 6 melalui event bertajuk ROUND1 yang mulai berlangsung pada Juli 2026. Kolaborasi ini menjadi yang pertama antara kedua gim dan menghadirkan sederet karakter ikonik Street Fighter ke dalam Land of Dawn.

Empat karakter legendaris, yakni Ryu, Ken, Chun-Li, dan Guile, kini hadir sebagai skin eksklusif untuk sejumlah hero Mobile Legends. Masing-masing dipasangkan dengan hero yang memiliki karakteristik bertarung serupa, sehingga tetap terasa selaras saat dimainkan.

Paquito mendapat skin Ryu, Chou tampil sebagai Ken, Guinevere bertransformasi menjadi Chun-Li, sedangkan Dyrroth hadir dengan tampilan Guile. Setiap skin dirancang tetap mempertahankan identitas karakter Street Fighter, namun disesuaikan dengan gaya visual Mobile Legends.

“Bagi penggemar MLBB maupun Street Fighter, kolaborasi ini menjadi salah satu event menarik yang hadir pada pertengahan 2026,” kata MLBB dalam keterangannya.

Pemilihan keempat hero tersebut dinilai cukup relevan. Paquito dikenal mengandalkan kemampuan bela diri layaknya Ryu, sementara Chou yang agresif dianggap cocok merepresentasikan Ken.

Di sisi lain, Guinevere dengan mobilitas tinggi dipadukan dengan Chun-Li yang identik dengan tendangan cepat, sedangkan Dyrroth dipercaya membawa karakter Guile ke Land of Dawn.

Tidak hanya Skin Hero Kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan empat skin utama. Pemain juga dapat mengoleksi berbagai item bertema Street Fighter, mulai dari Painted Skin, Recall Effect, Elimination Effect, Battle Emote, Avatar Border, hingga item eksklusif lainnya.