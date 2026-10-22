Sarwendah Luapkan Isi Hati Terkait Konflik dengan Ruben Onsu, Singgung Soal Perlawanan

JawaPos.com - Perseteruan Sarwendah dengan Ruben Onsu kembali memanas dan menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu belakangan. Kali ini, Sarwendah menyampaikan isi hatinya mengenai tekanan yang dihadapinya setelah terlibat konflik dengan sang mantan suami.

Mantan personel Cherrybelle itu mempertanyakan pandangan publik yang seolah menuntut perempuan untuk selalu bersikap tenang, bahkan ketika menghadapi situasi yang menyakitkan seperti dialaminya.

Menurut Sarwendah, perempuan tetap memiliki hak untuk menunjukkan emosi dan membela diri tanpa harus langsung mendapat penilaian negatif.

"Saya sering berpikir, apakah seorang perempuan hanya akan dipercaya jika ia selalu tenang, nggak pernah marah, nggak pernah membalas, selalu diinjak-injak, dan nggak pernah memperlihatkan emosinya?," kata Sarwendah.

Bagi Sarwendah, apa yang dilakukannya sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi negatif di mana dia menjadi pihak yang tersudutkan. Apalagi, banyak netizen justru melayangkan bully dan caci maki terhadap dirinya.

"Ketika melawan, menunjukkan dirinya tidak setuju, apakah sikap itu akan dipakai untuk memperkuat prasangka yang sudah ada?" ujar Sarwendah.

Sarwendah menegaskan dirinya bukan sosok yang sempurna. Sebagai manusia biasa, ia memiliki batas kesabaran dan bisa menunjukkan reaksi emosional ketika menghadapi persoalan.

Sarwendah meminta publik untuk tidak langsung mempercayai atau membela dirinya. Ia hanya ingin persoalan yang tengah dihadapinya dinilai secara menyeluruh, bukan berdasarkan potongan informasi yang beredar.