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Abdul Rahman
Senin, 26 Oktober 2026 | 06.45 WIB

G-Dragon Bagikan Momen di Balik Layar Konser Big Bang di Hanoi

G-Dragon membagikan sejumlah momen di balik layar konser Big Bang di Hanoi melalui unggahan media sosial. (Allkpop) - Image

G-Dragon membagikan sejumlah momen di balik layar konser Big Bang di Hanoi melalui unggahan media sosial. (Allkpop)

JawaPos.com - G-Dragon membagikan sejumlah momen di balik layar konser Big Bang di Hanoi, Vietnam, yang memperlihatkan sisi berbeda dari penampilannya di atas panggung. Melalui unggahan media sosial pada 25 Oktober 2026, ia memperlihatkan aktivitas pada hari pertama konser hingga suasana menjelang pertunjukan.

Dalam unggahan bertajuk “HANOI DAY01”, G-Dragon mengabadikan berbagai momen dari rangkaian konser Big Bang di Stadion Nasional My Dinh, sebagaimana dilansir dari Allkpop. Foto-foto tersebut memperlihatkan perpaduan antara persiapan panggung, gaya fesyen yang mencolok, dan suasana santai di sela jadwalnya yang padat.

Sebagai salah satu figur K-pop yang dikenal dengan identitas fesyennya, G-Dragon tampil dengan rambut pirang, riasan mata dramatis, serta pilihan busana penuh warna. Jaket merah muda dan aksesori mencolok menjadi bagian dari penampilannya yang khas.

Namun, foto-foto yang dibagikan tidak hanya menampilkan sisi glamor sang musisi. Ia juga memperlihatkan momen lebih santai ketika berpose mengenakan penutup kepala bermotif bunga dan masker wajah.

Salah satu foto menarik memperlihatkan G-Dragon berdiri di belakang panggung sambil memandang ke arah area konser yang luas. Momen tersebut memberikan gambaran suasana menjelang pertunjukan, ketika persiapan teknis dan antusiasme penonton menjadi bagian dari pengalaman konser berskala besar.

Big Bang menggelar konser bertajuk 2026–2027 World Tour: XX : COSMOS di Stadion Nasional My Dinh pada 24 dan 25 Oktober 2026. Pertunjukan di Hanoi menjadi bagian dari rangkaian tur dunia yang menandai perjalanan 20 tahun Big Bang di industri musik.

Perayaan dua dekade ini menjadi momentum penting bagi Big Bang, grup yang dikenal melalui lagu-lagu seperti Fantastic Baby, Bang Bang Bang, dan Haru Haru. Sepanjang perjalanan kariernya, Big Bang turut membentuk perkembangan K-pop melalui musik, penampilan panggung, serta identitas visual para anggotanya.

G-Dragon sendiri memiliki peran penting dalam membangun karakter musikal dan citra Big Bang. Selain dikenal sebagai penyanyi dan rapper, ia juga mendapat perhatian luas karena pendekatan fesyennya yang eksperimental dan pengaruhnya terhadap tren gaya di industri hiburan Korea Selatan.

Unggahan dari Hanoi tersebut memperlihatkan kontras antara sosok G-Dragon yang penuh karisma ketika berada di atas panggung dan kepribadiannya yang lebih santai di balik layar. 

Editor: Abdul Rahman
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