Seungri Eks BIGBANG Bantah Tuduhan Penganiayaan, Tegaskan Tak Pernah Memukul dengan Botol Soju

Seungri (X @Koreanpopbase)

JawaPos.com - Seungri jadi sorotan setelah membantah tuduhan penganiayaan berat yang dilaporkan seorang pria di Korea Selatan.

Melalui pernyataan kuasa hukumnya, Seungri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengayunkan botol soju ke arah siapa pun maupun memukul seseorang menggunakan benda tersebut.

Kasus ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya.

Menurut laporan allkpop, pengacara Yoon Jae Bin dari firma hukum Surim menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi pada 8 Agustus 2026, ketika Seungri sedang makan bersama dua kenalannya di sebuah restoran di Seoul.

Seorang pria yang tidak dikenalnya disebut meminta bergabung dengan meja mereka. Menurut versi Seungri, pria tersebut tetap duduk meskipun telah beberapa kali diminta pergi, sehingga perdebatan di antara mereka semakin memanas.

Kuasa hukum Seungri mengakui bahwa kliennya sempat mengambil botol soju saat pertengkaran berlangsung. Namun, ia membantah adanya kontak fisik maupun tindakan mengayunkan botol untuk menyerang pria tersebut.

Pihak Seungri juga menyatakan bahwa mereka berpisah setelah kejadian dan masih bertukar pesan singkat.

Beberapa hari kemudian, pria itu mengajukan laporan kepada polisi dengan tuduhan penganiayaan, ancaman, dan pengurungan secara tidak sah.

Di sisi lain, pria yang melapor memiliki versi kejadian yang berbeda. Laporan media Korea Selatan, termasuk pemberitaan STARNEWS pada 23 Oktober, menyebutkan bahwa JTBC menayangkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Seungri memegang botol soju dan melakukan gerakan menendang ke suatu arah.

Pelapor juga mengklaim menerima ancaman selama insiden berlangsung. Rekaman dan pernyataan tersebut menjadi bagian dari pemberitaan mengenai kasus ini, tetapi penentuan fakta serta konsekuensi hukumnya tetap bergantung pada hasil penyelidikan dan proses hukum.

Pihak Seungri menyatakan siap bekerja sama dengan penyidik dan menyerahkan materi yang dianggap relevan untuk menjelaskan kejadian tersebut.

Kuasa hukumnya juga menyebut adanya permintaan penyelesaian melalui kesepakatan dari pihak pelapor setelah laporan diajukan.

Namun, klaim tersebut berasal dari pihak Seungri dan belum dengan sendirinya membuktikan benar atau tidaknya tuduhan yang dilaporkan.