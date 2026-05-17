Soal Momongan, Ranty Maria dan Rayn Wijaya Tak Mau Menunda-nunda

JawaPos.com - Rayn Wijaya dan Ranty Maria resmi menikah pada 26 Januari 2026 di Bali. Pasangan ini menyatakan secara tegas tidak mau menunda-nunda untuk memiliki momongan.

"Gas terus," ujar Rayn Wijaya saat ditemui di bilangan Kemang Jakarta Selatan.

Hal senada juga diungkapkan Ranty Maria. Dia mengaku siap jika Tuhan mempercayakan kepada dirinya dan Rayn Wijaya untuk memiliki segera momongan.

"Sebagai istri kan hanya bisa melayani ya. Ini parah sih omongannya, yang pasti kalau Tuhan kasih ya kita terima gitu," timpal Ranty Maria.

Meski demikian, jika harus memilih, Ranty Maria ingin hamil di tahun depan. Pasalnya di tahun ini dia sibuk dengan pekerjaannya di dunia perfilman.

Pasangan ini mengaku menjalani rumah tangga dengan baik dan menyenangkan. Kedekatan yang sudah terbangun sejak masih menjadi teman, pacaran, hingga kini berubah status menjadi suami-istri membuat hubungan jadi terasa semakin dekat dan hangat.

Rayn Wijaya dan Ranty Maria mengaku, terkadang mereka sampai lupa sudah menjadi pasangan suami-istri. Pada saat terbangun dari tidur dan tiba-tiba melihat pasangan di sebelah, mereka sadar sudah menjadi pasangan yang sah diikat oleh cinta suci pernikahan.

Dalam kesempatan itu, Rayn Wijaya dan Ranty Maria mengatakan sebisa mungkin selalu mengungkapkan ekspresi cinta kepada pasangan baik secara verbal ataupun tindakan untuk terus memupuk rasa cinta di hati mereka.