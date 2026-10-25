Pevita Pearce Ungkap Alasan Semakin Cinta kepada Mirzan Meer

JawaPos.com - Kehidupan rumah tangga Pevita Pearce dan Mirzan Meer menarik perhatian karena keduanya memiliki cara sederhana untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Di tengah kesibukan masing-masing, pasangan ini berusaha rutin meluangkan waktu bersama tanpa handphone atau perangkat elektronik lainnya.

Bagi Pevita Pearce, kedekatan dengan pasangan tidak selalu harus dibangun melalui momen romantis yang mewah. Menghabiskan waktu dengan cara berjalan kaki, menikmati suasana taman, hingga berbincang tentang kehidupan sehari-hari justru menjadi bagian penting dalam hubungan mereka.

Pevita juga mengungkapkan sejumlah sifat Mirzan Meer yang membuat dirinya semakin mencintai sang suami setelah menikah. Salah satunya adalah sikap pengertian Mirzan yang mampu memahami dirinya tanpa harus selalu dijelaskan panjang lebar.

"Dia pengertian, penyayang. Nggak cuma sama aku, tapi sama keluarganya juga, sama semua orang, sama binatang. Dan dia juga independen," kata Pevita Pearce di bilangan Jakarta Selatan.

Menurut Pevita, Mirzan memiliki kemampuan untuk memahami dirinya secara alami. Hal-hal yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata justru bisa dimengerti oleh sang suami.

"Dia berusaha untuk memahami aku. Ada banyak hal yang ternyata nggak perlu dijelasin, tapi dia bisa ngerti. Itu lumayan priceless buat aku dan aku sangat appreciate," ujarnya.

Bagi Pevita, sikap tersebut menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan pernikahan. Rasa saling memahami dan kepedulian terhadap orang lain menjadi kualitas yang membuatnya semakin menghargai sosok Mirzan.

Pevita Pearce dan Mirzan Meer Rutin Quality Time Tanpa Gadjet Selain menghargai kepribadian sang suami, Pevita dan Mirzan juga memiliki kebiasaan yang mereka jaga untuk mempertahankan kedekatan dan keharmonisan rumah tangga. Keduanya rutin melakukan quality time dengan berjalan bersama beberapa kali dalam seminggu.