Lelah Memikul Beban Rumah Tangga Sendirian? 7 Kebiasaan Menyedihkan yang Tanpa Sadar Muncul

JawaPos.com - Dalam kehidupan berpasangan atau berkeluarga, sering kali satu orang tanpa sadar menanggung seluruh beban mental rumah tangga—mulai dari mengelola jadwal harian, mengurus kebutuhan penghuni rumah, hingga mengingat hal-hal detail yang kerap diabaikan orang lain.

Peran ini sangat menguras energi, dan ketika dilakukan tanpa adanya pembagian tanggung jawab yang adil, orang yang memikulnya dapat mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang melelahkan.

Menurut ulasan psikologi keluarga dari YourTango yang ditulis oleh Julia McNulty, kecenderungan untuk memikul segalanya sendirian dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan buruk sebagai respons atas kelelahan emosional.

Ketika kenyamanan rumah tangga hanya ditumpukan pada satu pihak, rasa lelah tersebut perlahan mengubah perilaku dan menurunkan kualitas hidup orang yang menjalaninya.

Berikut tujuh kebiasaan menyedihkan yang sering berkembang pada seseorang saat mereka lelah menanggung beban mental rumah tangga tanpa bantuan.

1. Tidak Bisa Duduk Diam dan Selalu Mencari Kesibukan

Orang yang terbiasa bertanggung jawab atas semua hal sering kali kesulitan untuk sekadar duduk santai.

Otak yang terus-menerus dilatih untuk aktif membuat mereka tetap bergerak mencari hal yang harus dibersihkan atau diatur, bahkan saat ada waktu luang.

Kebiasaan terus sibuk ini kerap dijadikan cara untuk menghindari rasa lelah batin yang sebenarnya sudah berada di ambang batas.