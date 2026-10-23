Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 06.52 WIB

Omara Esteghlal Tak Gentar Bersuara Soal Karhutla dan Isu Lingkungan

Aktor Omara Esteghlal. (Instagram: Omara.esteghlal) - Image

Aktor Omara Esteghlal. (Instagram: Omara.esteghlal)

JawaPos.com - Aktor Omara Esteghlal menegaskan tidak akan pernah berhenti menyuarakan persoalan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Baginya, status sebagai publik figur bukan sekadar keuntungan, melainkan juga tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Omara menilai, popularitas yang dimiliki seorang publik figur dapat menjadi sarana untuk mengangkat persoalan yang memang membutuhkan perhatian lebih luas. Karena itu, ia merasa perlu memanfaatkan ruang yang dimilikinya untuk membicarakan isu-isu yang menyangkut kepentingan banyak orang.

“Kita memiliki responsibility dan juga privilege. Itu dua hal yang sangat penting untuk menyuarakan hal-hal yang kaitannya dengan aspirasi rakyat, aspirasi semua orang Indonesia,” ujar Omara di bilangan Menteng Jakarta Pusat.

Menurutnya, keberanian menyampaikan pendapat seharusnya berangkat dari kesadaran mengenai apa yang benar dan faktual. Ia menekankan pentingnya kepekaan terhadap berbagai persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat, termasuk isu lingkungan yang berdampak pada kehidupan banyak orang.

Bagi Omara, pertanyaan mengenai penting atau tidaknya seorang publik figur bersuara bukanlah hal utama. Ia justru mengajak setiap orang untuk memahami kompas moral masing-masing dan memastikan bahwa pendapat yang disampaikan memiliki dasar yang jelas.

“Kita harus tahu moral kompas kita seperti apa. Apa yang kita harus tahu itu benar, apa yang faktual, apa yang sedang terjadi kita harus melek dan aware,” katanya.

Ia juga menilai, suara publik semestinya tidak berhenti pada persoalan yang sedang ramai diperbincangkan. Hal yang tidak kalah penting adalah memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan bersama.

“Apa yang seharusnya terjadi, apa yang orang-orang inginkan, apa yang baik untuk kepentingan massal, itu perlu kita suarakan,” lanjutnya.

Omara Esteghlal Siap Menghadapi Tantangan

Omara menyadari bahwa menyampaikan pendapat mengenai persoalan publik tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang mungkin muncul ketika seseorang memilih untuk bersikap kritis terhadap isu tertentu.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Dorong Peningkatan Pelayanan Kepolisian - Image
Jabodetabek

Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Dorong Peningkatan Pelayanan Kepolisian

Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.38 WIB

Serikat Pekerja Klaim Draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Sesuai Dengan Aspirasi Buruh - Image
Politik

Serikat Pekerja Klaim Draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Sesuai Dengan Aspirasi Buruh

Senin, 5 Oktober 2026 | 00.02 WIB

Masyarakat Papua Minta Pemerintah Buka Ruang Dialog Damai - Image
Nasional

Masyarakat Papua Minta Pemerintah Buka Ruang Dialog Damai

Minggu, 27 September 2026 | 19.16 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore