Omara Esteghlal Tak Gentar Bersuara Soal Karhutla dan Isu Lingkungan

JawaPos.com - Aktor Omara Esteghlal menegaskan tidak akan pernah berhenti menyuarakan persoalan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Baginya, status sebagai publik figur bukan sekadar keuntungan, melainkan juga tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Omara menilai, popularitas yang dimiliki seorang publik figur dapat menjadi sarana untuk mengangkat persoalan yang memang membutuhkan perhatian lebih luas. Karena itu, ia merasa perlu memanfaatkan ruang yang dimilikinya untuk membicarakan isu-isu yang menyangkut kepentingan banyak orang.

“Kita memiliki responsibility dan juga privilege. Itu dua hal yang sangat penting untuk menyuarakan hal-hal yang kaitannya dengan aspirasi rakyat, aspirasi semua orang Indonesia,” ujar Omara di bilangan Menteng Jakarta Pusat.

Menurutnya, keberanian menyampaikan pendapat seharusnya berangkat dari kesadaran mengenai apa yang benar dan faktual. Ia menekankan pentingnya kepekaan terhadap berbagai persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat, termasuk isu lingkungan yang berdampak pada kehidupan banyak orang.

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Bagi Omara, pertanyaan mengenai penting atau tidaknya seorang publik figur bersuara bukanlah hal utama. Ia justru mengajak setiap orang untuk memahami kompas moral masing-masing dan memastikan bahwa pendapat yang disampaikan memiliki dasar yang jelas.

“Kita harus tahu moral kompas kita seperti apa. Apa yang kita harus tahu itu benar, apa yang faktual, apa yang sedang terjadi kita harus melek dan aware,” katanya.

Ia juga menilai, suara publik semestinya tidak berhenti pada persoalan yang sedang ramai diperbincangkan. Hal yang tidak kalah penting adalah memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan bersama.

“Apa yang seharusnya terjadi, apa yang orang-orang inginkan, apa yang baik untuk kepentingan massal, itu perlu kita suarakan,” lanjutnya.