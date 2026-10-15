Wardatina Mawa Kuliah PGSD, Ungkap Gambaran Hidupnya di Masa Depan

Influencer Wardatina Mawa. (Instagram: wardatinamawa)
JawaPos.com - Influencer Wardatina Mawa tengah mempersiapkan masa depan dengan menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
Di tengah kesibukan pekerjaan dan ditambah dengan sejumlah ujian kehidupan yang dihadapinya, Mawa tetap berusaha menyelesaikan kuliah sekaligus ingin mewujudkan cita-cita yang telah lama dia impikan.
Keputusan Mawa mengambil jurusan PGSD bukan tanpa alasan. Sebelum menikah, ia sudah memiliki pengalaman mengajar dan mengaku memang menyukai dunia anak-anak. Ketertarikan tersebut kemudian mendorongnya untuk kembali mendalami bidang pendidikan melalui bangku kuliah.
"Kesibukan aku ngurusin kuliah. Aku ambil jurusan PGSD," ujar Wardatina Mawa.
Ia mengungkapkan, kecintaannya terhadap anak-anak sudah tumbuh sejak sebelum menikah. Pengalaman mengajar yang pernah dijalaninya menjadi salah satu alasan untuk kembali menekuni dunia pendidikan secara lebih serius.
Bagi Mawa, kuliah PGSD bukan sekadar upaya memperoleh gelar akademik. Ia juga memiliki gambaran hidup di masa depan untuk mengembangkan kegiatan yang bisa memberikan manfaat lebih luas bagi anak-anak.
Salah satu cita-cita yang ingin diwujudkan Mawa adalah membangun yayasan sebagai wadah bagi anak-anak. Ia berharap tempat tersebut nantinya dapat menjadi ruang untuk mendidik dan mengajar yang memberikan manfaat bagi mereka.
"Aku pengen bangun yayasan untuk wadah anak-anak. Insya Allah akan penuh dengan manfaat," tuturnya.
Keinginan tersebut memperlihatkan arah yang ingin dituju Mawa dalam kehidupannya ke depan. Dengan bekal pendidikan dan pengalaman mengajar, ia pun berharap bisa berkontribusi melalui kegiatan yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak.
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