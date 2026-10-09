7 Alasan Masuk Akal Mengapa Sebagian Orang Melanjutkan Kuliah di Usia 40-an Menurut Psikologi

seseorang yang melanjutkan kuliah di usia 40-an. (Magnific)

JawaPos.com - Memasuki usia 40-an sering dianggap sebagai fase ketika seseorang seharusnya sudah "selesai" dengan urusan pendidikan. Banyak orang beranggapan bahwa kuliah adalah sesuatu yang sebaiknya dilakukan pada usia 18–25 tahun. Setelah menikah, bekerja, memiliki anak, dan membangun kehidupan, kembali ke bangku kuliah dianggap sebagai keputusan yang tidak biasa.



Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.



Sebagian orang justru memilih melanjutkan pendidikan ketika usia mereka sudah menginjak 40-an. Ada yang mengambil gelar sarjana, melanjutkan magister, mengikuti pendidikan profesi, atau bahkan mempelajari bidang yang sama sekali berbeda dari pekerjaan mereka selama ini.



Dari sudut pandang psikologi, keputusan tersebut tidak selalu berarti seseorang sedang mengalami krisis usia paruh baya atau merasa gagal dalam hidup. Justru sebaliknya, keputusan untuk kembali kuliah pada usia 40-an bisa menjadi tanda bahwa seseorang semakin memahami dirinya sendiri, memiliki tujuan yang lebih jelas, dan ingin menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (9/10), terdapat tujuh alasan yang cukup masuk akal mengapa sebagian orang memilih melanjutkan kuliah di usia 40-an.



1. Mereka Ingin Membuktikan Bahwa Dirinya Masih Mampu Belajar



Salah satu alasan yang cukup kuat adalah kebutuhan untuk mempertahankan rasa mampu terhadap diri sendiri.



Dalam psikologi, manusia tidak hanya membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Kita juga membutuhkan perasaan bahwa diri kita kompeten—bahwa kita masih mampu mempelajari sesuatu, menyelesaikan tantangan, dan berkembang.



Setelah bertahun-tahun menjalani rutinitas pekerjaan dan keluarga, seseorang bisa saja mulai merasa kehidupannya terlalu monoton.



Bangun, bekerja, pulang, mengurus keluarga, tidur, lalu mengulangi hal yang sama.



Pada satu titik, muncul pertanyaan:



"Apakah saya masih bisa melakukan sesuatu yang benar-benar menantang?"



Kuliah bisa menjadi salah satu jawabannya.



Bagi seseorang yang sudah berusia 40-an, kembali belajar mungkin bukan sekadar mengejar ijazah. Ada kepuasan psikologis ketika berhasil memahami materi yang sulit, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, berdiskusi dengan dosen, dan akhirnya menyelesaikan pendidikan.



Ada semacam pembuktian kepada diri sendiri:



"Ternyata saya masih bisa."



Perasaan kompeten seperti ini penting karena dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan pengalaman bahwa usia bukan berarti kemampuan untuk berkembang telah berhenti.



Menariknya, motivasi semacam ini biasanya berbeda dengan motivasi ketika seseorang kuliah di usia 20-an.



Pada usia muda, seseorang mungkin kuliah karena tuntutan orang tua, lingkungan, atau karena ingin mendapatkan pekerjaan. Pada usia 40-an, seseorang lebih mungkin memilih pendidikan karena benar-benar menginginkannya.



Dengan kata lain, proses belajar mulai terasa sebagai pilihan pribadi, bukan sekadar kewajiban.



2. Mereka Baru Menemukan Apa yang Sebenarnya Mereka Inginkan



Tidak semua orang mengenal dirinya sendiri dengan baik ketika berusia 20 tahun.



Ini adalah hal yang sering dilupakan.



Pada usia 20-an, seseorang masih mencoba berbagai peran. Ia mungkin memilih jurusan karena mengikuti teman, mempertimbangkan peluang kerja, memenuhi keinginan keluarga, atau sekadar belum tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan.



Setelah menjalani kehidupan selama belasan atau puluhan tahun, perspektif seseorang bisa berubah secara signifikan.



Pengalaman kerja, kegagalan, pernikahan, menjadi orang tua, kehilangan orang terdekat, perubahan ekonomi, dan berbagai pengalaman hidup dapat membuat seseorang memahami dirinya dengan lebih baik.



Pada usia 40-an, seseorang mungkin akhirnya menyadari:



"Ternyata bidang yang benar-benar saya sukai adalah ini."



Kesadaran tersebut bisa mendorong seseorang kembali ke perguruan tinggi.



Misalnya, seseorang yang selama 15 tahun bekerja di bidang administrasi akhirnya menyadari bahwa dirinya sangat tertarik pada psikologi. Atau seseorang yang selama bertahun-tahun bekerja di perusahaan mulai tertarik pada pendidikan, hukum, teknologi, kesehatan, atau bidang lainnya.



Dari sudut pandang psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan meningkatnya kesadaran diri.



Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, seseorang biasanya mempunyai lebih banyak informasi mengenai dirinya sendiri: apa yang disukai, apa yang tidak disukai, kemampuan apa yang dimiliki, serta kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin dijalani.



Karena itu, kuliah di usia 40-an tidak selalu berarti terlambat.



Bisa jadi seseorang justru baru benar-benar tahu apa yang ingin dipelajari.



3. Mereka Ingin Memperbaiki Arah Karier



Alasan berikutnya sangat praktis: pekerjaan.



Dunia kerja berubah cepat. Keahlian yang relevan 10 atau 15 tahun lalu belum tentu memiliki nilai yang sama sekarang.



Teknologi berkembang, industri berubah, pekerjaan baru bermunculan, dan sebagian pekerjaan lama mengalami otomatisasi.



Orang yang sudah berusia 40-an bisa berada pada posisi yang cukup unik.



Di satu sisi, mereka memiliki pengalaman kerja yang panjang. Di sisi lain, mereka mungkin menyadari bahwa pengalaman saja tidak selalu cukup untuk membawa karier ke tahap berikutnya.



Akhirnya muncul kebutuhan untuk memperbarui kompetensi.



Kuliah bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan itu.



Seseorang mungkin kembali ke perguruan tinggi karena ingin mendapatkan posisi manajerial, berpindah bidang, meningkatkan kredibilitas profesional, atau memenuhi persyaratan pendidikan untuk pekerjaan tertentu.



Motivasi ini juga berkaitan dengan kebutuhan psikologis untuk memiliki kontrol terhadap masa depan.



Ketika seseorang merasa kariernya mulai stagnan, ia dapat mengalami perasaan kehilangan kendali.



Melanjutkan pendidikan memberikan sensasi bahwa ia masih memiliki pilihan.



Daripada hanya menunggu keadaan berubah, ia mengambil tindakan.



"Kalau saya ingin pindah arah, saya harus mempersiapkan diri."



Ini merupakan pola pikir yang cukup sehat selama keputusan tersebut dibuat secara realistis.



Kuliah memang tidak menjamin karier akan otomatis menjadi lebih baik. Namun, bagi sebagian orang, pendidikan merupakan investasi untuk memperluas pilihan yang tersedia di masa depan.



4. Mereka Ingin Menyelesaikan Sesuatu yang Dulu Terhenti



Ada orang yang sebenarnya ingin kuliah sejak muda, tetapi kehidupannya tidak memungkinkan.



Mungkin kondisi ekonomi keluarga tidak mendukung.



Mungkin mereka harus bekerja lebih cepat.



Mungkin mereka menikah dan memiliki anak.



Mungkin ada masalah keluarga.



Mungkin mereka pernah masuk kuliah tetapi terpaksa berhenti.



Puluhan tahun kemudian, keinginan tersebut ternyata belum benar-benar hilang.



Ketika keadaan menjadi lebih stabil, keinginan lama itu muncul kembali.



Dalam psikologi, manusia sering memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan tujuan yang belum selesai. Tidak berarti seseorang akan selalu terobsesi dengan semua hal yang pernah gagal dilakukan, tetapi tujuan yang memiliki makna pribadi dapat tetap tersimpan dalam ingatan dan muncul kembali ketika kondisi memungkinkan.



Karena itu, bagi sebagian orang, kuliah di usia 40-an memiliki makna emosional yang cukup dalam.



Bukan sekadar mendapatkan gelar.



Tetapi menyelesaikan sebuah cerita yang dulu terpaksa berhenti.



Ada perasaan:



"Dulu saya tidak bisa. Sekarang saya punya kesempatan."



Motivasi semacam ini bisa sangat kuat.



Bahkan terkadang seseorang tidak terlalu memikirkan apakah gelar tersebut akan mengubah pekerjaannya secara drastis. Yang lebih penting adalah perasaan bahwa ia akhirnya berhasil melakukan sesuatu yang selama bertahun-tahun ada dalam pikirannya.



5. Mereka Ingin Menjaga Pikiran Tetap Aktif



Usia bertambah tidak otomatis berarti kemampuan seseorang untuk belajar berhenti.



Memang, proses belajar pada usia dewasa bisa berbeda dibandingkan ketika seseorang masih muda. Orang dewasa mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menghafal informasi tertentu.



Namun, mereka memiliki kelebihan yang tidak selalu dimiliki orang yang lebih muda: pengalaman.



Orang dewasa biasanya dapat menghubungkan informasi baru dengan pengalaman yang sudah mereka miliki.



Misalnya, ketika mempelajari manajemen, seseorang yang sudah 20 tahun bekerja mungkin dapat memahami konsep kepemimpinan bukan hanya dari buku, tetapi juga dari pengalaman berinteraksi dengan atasan, bawahan, pelanggan, dan rekan kerja.



Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih kontekstual.



Bagi sebagian orang, kuliah juga menjadi cara untuk keluar dari rutinitas mental.



Mereka mendapatkan tantangan baru, membaca buku, berdiskusi, menulis, melakukan penelitian, dan bertemu dengan orang-orang yang memiliki perspektif berbeda.



Aktivitas tersebut membuat pikiran terus bekerja.



Ini bukan berarti kuliah adalah satu-satunya cara menjaga fungsi kognitif. Membaca, belajar bahasa, berdiskusi, berkarya, dan mempelajari keterampilan baru juga dapat memberikan stimulasi mental.



Namun, pendidikan formal memberikan struktur yang membuat seseorang memiliki tujuan belajar yang jelas.



Bagi seseorang yang merasa hidupnya mulai terlalu repetitif, struktur tersebut bisa terasa menyegarkan.



6. Mereka Mencari Makna yang Lebih Besar dalam Hidup



Ada alasan yang lebih dalam daripada sekadar karier atau ijazah.



Pada usia 40-an, sebagian orang mulai melakukan evaluasi terhadap kehidupannya.



Mereka mungkin mulai bertanya:



"Apa yang sebenarnya sudah saya lakukan selama ini?"



"Apa yang ingin saya lakukan dalam 10 atau 20 tahun ke depan?"



"Apakah pekerjaan saya sekarang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai saya?"



Pertanyaan semacam ini tidak selalu muncul karena seseorang tidak bahagia.



Kadang justru muncul karena seseorang sudah mencapai beberapa hal yang dulu dianggap sebagai tujuan hidup.



Anak mulai besar. Karier relatif stabil. Kondisi ekonomi lebih baik. Rumah sudah dimiliki.



Kemudian muncul ruang mental untuk memikirkan hal-hal yang lebih personal.



Dalam psikologi perkembangan, fase dewasa pertengahan sering dikaitkan dengan pertanyaan mengenai kontribusi, produktivitas, dan makna.



Seseorang mulai memikirkan bukan hanya tentang apa yang bisa ia dapatkan, tetapi juga apa yang bisa ia berikan.



Karena itu, seseorang mungkin memilih kuliah di bidang yang berkaitan dengan pendidikan, psikologi, kesehatan, sosial, lingkungan, atau bidang lain yang menurutnya memiliki dampak bagi orang lain.



Kuliah kemudian menjadi bagian dari pencarian makna.



Bukan lagi:



"Saya ingin punya gelar."



Tetapi:



"Saya ingin memahami sesuatu yang penting bagi saya dan mungkin menggunakan pengetahuan itu untuk membantu orang lain."



Pada tahap ini, pendidikan dapat menjadi bagian dari perjalanan hidup, bukan sekadar alat untuk mendapatkan pekerjaan.



7. Mereka Sudah Tidak Terlalu Peduli dengan Penilaian Orang Lain



Ini mungkin salah satu alasan yang paling menarik.



Ketika masih muda, keputusan seseorang sering sangat dipengaruhi oleh pendapat orang lain.



"Jurusan ini bagus tidak?"



"Teman-teman saya kuliah di mana?"



"Nanti orang lain berpikir apa?"



Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, sebagian orang menjadi lebih selektif dalam memikirkan opini orang lain.



Mereka mulai menyadari bahwa orang lain sebenarnya tidak terlalu memikirkan hidup mereka selama yang dibayangkan.



Kesadaran ini bisa memberikan kebebasan psikologis.



Seseorang yang berusia 40-an mungkin sudah cukup mengalami kegagalan, kritik, perubahan, dan berbagai situasi sosial sehingga ia tidak lagi terlalu takut terlihat berbeda.



Kalau orang lain berkata,



"Ngapain kuliah lagi? Sudah tua."



Ia mungkin hanya berpikir,



"Memangnya kenapa?"



Perubahan ini dapat menunjukkan meningkatnya otonomi dalam mengambil keputusan.



Seseorang mulai menjalani hidup berdasarkan nilai dan tujuan pribadinya, bukan semata-mata berdasarkan ekspektasi sosial.



Tentu tidak semua orang berusia 40-an sampai pada tahap ini. Sebagian masih sangat mempertimbangkan penilaian sosial.



Namun, bagi mereka yang sudah sampai pada titik tersebut, kembali kuliah dapat menjadi bentuk kebebasan.



Mereka tidak lagi kuliah untuk membuktikan sesuatu kepada masyarakat.



Mereka kuliah karena memang ingin.



Kuliah di Usia 40-an Bukan Berarti Seseorang Gagal di Masa Muda



Ada satu kesalahpahaman yang penting untuk diluruskan.



Seseorang yang kembali kuliah di usia 40-an tidak otomatis berarti ia gagal ketika masih muda.



Kehidupan manusia tidak selalu berjalan dalam garis lurus.



Ada orang yang langsung mengetahui apa yang diinginkan pada usia 18 tahun.



Ada yang baru mengetahuinya pada usia 30 tahun.



Ada pula yang baru menemukan arah hidupnya ketika memasuki usia 40-an atau bahkan lebih tua.



Tidak ada satu jadwal perkembangan yang berlaku untuk semua orang.



Kondisi ekonomi, keluarga, kesehatan, kesempatan, lingkungan, dan pengalaman hidup membuat perjalanan setiap manusia berbeda.



Karena itu, membandingkan usia seseorang dengan pencapaian orang lain sering kali tidak terlalu berguna.



Yang lebih penting adalah pertanyaan:



"Apakah keputusan ini sesuai dengan tujuan dan kondisi hidup saya sekarang?"



Jika jawabannya iya, usia bukan alasan yang cukup untuk menghentikan seseorang.



Ada Tantangan yang Harus Dipertimbangkan



Meski demikian, kuliah di usia 40-an juga bukan keputusan yang selalu mudah.



Ada pekerjaan yang harus tetap dijalankan.



Ada keluarga yang harus diperhatikan.



Ada biaya pendidikan.



Ada energi yang mungkin tidak sama seperti ketika masih berusia 20 tahun.



Ada kemungkinan harus berinteraksi dengan teman kuliah yang usianya jauh lebih muda.



Karena itu, keputusan tersebut sebaiknya tidak hanya didasarkan pada emosi sesaat.



Seseorang perlu mempertimbangkan waktu, biaya, tujuan pendidikan, dukungan keluarga, serta manfaat jangka panjangnya.



Motivasi yang kuat memang penting, tetapi perencanaan juga penting.



Justru karena seseorang sudah memiliki lebih banyak tanggung jawab pada usia 40-an, keputusan untuk kuliah biasanya membutuhkan perencanaan yang lebih matang.



Pada Akhirnya, Usia Bukan Satu-Satunya Ukuran



Ada anggapan bahwa belajar memiliki "batas usia".



Padahal, manusia terus berubah dan berkembang sepanjang hidup.



Bagi sebagian orang, usia 40-an justru menjadi masa ketika mereka mulai memiliki kombinasi yang menarik: pengalaman hidup yang cukup panjang, pemahaman diri yang lebih baik, kemampuan finansial yang lebih stabil, dan keinginan untuk melakukan sesuatu yang bermakna.



Itulah sebabnya seseorang bisa memilih kembali ke ruang kelas ketika teman-teman seusianya mungkin sudah lama meninggalkan dunia pendidikan formal.



Mereka tidak selalu sedang mengejar masa muda.



Mereka sedang membangun masa depan.



Dan mungkin inilah alasan paling sederhana mengapa seseorang memilih kuliah di usia 40-an:



karena mereka akhirnya menyadari bahwa belajar tidak harus berhenti hanya karena usia bertambah.



Jika seseorang masih memiliki rasa ingin tahu, tujuan, dan kesempatan, maka memulai sesuatu yang baru tetap masuk akal.



Tidak semua orang harus kuliah di usia 40-an.



Tetapi seseorang yang ingin melakukannya juga tidak perlu merasa bahwa dirinya terlambat.



