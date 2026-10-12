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Abdul Rahman
Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.42 WIB

Jisun Eks fromis_9 Terlilit Utang Kartu Kredit, Sangat Kesulitan Melunasinya

Jisun Eks fromis_9. (Instagram: rosieline_) - Image

Jisun Eks fromis_9. (Instagram: rosieline_)

JawaPos.com - Mantan anggota fromis_9, Jisun, mengungkap masa sulit yang pernah dialaminya setelah aktivitasnya sebagai idol K-Pop mulai terhenti. Tak lagi memiliki pemasukan yang stabil, Jisun mengaku sempat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup hingga terpaksa mengambil pinjaman kartu kredit yang membuat kondisi keuangannya semakin rumit.

Pengakuan tersebut disampaikan Jisun dalam video yang diunggah di kanal YouTube Min Saerom's Open Studio pada 11 Oktober. Dalam kesempatan itu, ia menceritakan perjuangannya mencari sumber penghasilan baru setelah meninggalkan aktivitas grup dan mulai membangun karier secara mandiri.

Jisun mengatakan, berkurangnya pekerjaan membuatnya menghadapi persoalan keuangan yang tidak mudah. Meski demikian, kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi, sementara statusnya sebagai pekerja lepas di industri hiburan justru menjadi kendala ketika mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan.

"Saya tetap harus hidup," ujar Jisun, menggambarkan situasi yang dihadapinya saat itu.

Ia mengaku sempat mencoba mengajukan pinjaman melalui bank maupun aplikasi pinjaman seluler. Namun, pengajuan tersebut tidak disetujui karena pekerjaannya sebagai pekerja lepas dinilai tidak memberikan kepastian penghasilan.

Terjebak Pinjaman Kartu Kredit hingga Setahun

Dalam kondisi terdesak, Jisun akhirnya memilih pinjaman kartu kredit. Ia semula mengira dana yang diterimanya cukup untuk menopang kebutuhan hidup selama beberapa bulan.

"Mereka bilang akan memberi saya 3 juta won sekaligus, jadi saya pikir uang ini bisa bertahan tiga atau empat bulan," kenangnya.

Namun, perkiraan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Ketika kebutuhan terus berjalan, Jisun kembali meminjam uang untuk menutup pinjaman sebelumnya. Kebiasaan itu berulang setiap kali limit kartu kreditnya bertambah, sehingga persoalan utang yang dihadapi justru semakin besar.

Pengalaman tersebut membuat Jisun menyadari betapa sulitnya keluar dari lingkaran utang ketika pemasukan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membayar kewajiban finansial.

Editor: Abdul Rahman
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