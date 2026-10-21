5 Cara Memanfaatkan Diskon Merchant agar Belanja Bulanan Lebih Hemat

JawaPos.com - Nilai transaksi kartu kredit di Indonesia mencapai Rp41,83 triliun pada April 2026, naik 14,09% dibandingkan April 2025, menurut data Bank Indonesia (BI). BI menilai kenaikan tersebut didorong promo, program cicilan bunga 0%, dan kerja sama penerbit kartu dengan merchant.

Bagi Anda yang ingin buat kartu kredit, memahami cara memanfaatkan diskon merchant dapat membantu mengarahkan transaksi pada kebutuhan yang sudah direncanakan.

Diskon besar tidak otomatis membuat anggaran bulanan lebih hemat. Potongan harga baru terasa manfaatnya jika belanja sudah direncanakan sebelum Anda melihat promo. Contohnya, promo Bank Mega memberikan diskon hingga 50% di restoran rekanan. Namun, penghematan baru nyata bila promo digunakan untuk kebutuhan yang memang ada dalam daftar belanja, bukan untuk mendorong pembelian di luar rencana.

Lantas, bagaimana cara memanfaatkan diskon merchant agar belanja bulanan lebih hemat? Berikut ulasannya.

1. Susun Anggaran dan Daftar Belanja Sebelum Melihat Promo

Bagi anggaran bulanan ke dalam kategori seperti makan, kebutuhan rumah, dan transportasi sebelum mulai berbelanja. Pembagian ini menjadi patokan untuk menilai apakah sebuah promo sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belanja Anda.

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Tuliskan daftar belanja sebelum berangkat agar Anda memiliki pegangan saat melihat berbagai penawaran di toko. Cara ini membantu menahan pembelian impulsif yang muncul karena tulisan diskon di rak.

2. Pilih Merchant yang Memang Rutin Dikunjungi

Diskon di restoran dan supermarket akan lebih efektif jika ditawarkan oleh merchant yang memang rutin dikunjungi keluarga. Dengan begitu, promo dapat digunakan untuk kebutuhan yang sudah masuk dalam kebiasaan belanja, bukan untuk membuat Anda mencoba tempat atau membeli sesuatu di luar rencana.

Sebaliknya, diskon dari merchant yang jarang dikunjungi berisiko menambah pengeluaran karena dapat memancing pembelian yang tidak direncanakan. Karena itu, pilah merchant yang sesuai dengan kebiasaan belanja sejak awal bulan.

3. Baca Syarat Promo dengan Teliti

Sebelum menggunakan diskon, periksa syarat yang berlaku, termasuk periode promo, minimum dan maksimum transaksi, serta jenis kartu yang berhak. Ketentuan tersebut menentukan apakah transaksi Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan potongan harga.