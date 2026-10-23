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Mohamad Nur Asikin
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01.05 WIB

Bukan Bagian Tambahan Penghasilan, Pahami Cara Kerja Kartu Kredit Sebelum Menggunakannya

Ilustrasi nasabah kartu kredit memanfaatkan untuk transaksi belanja secara online. (Istimewa). - Image

Ilustrasi nasabah kartu kredit memanfaatkan untuk transaksi belanja secara online. (Istimewa).

JawaPos.com – Kartu kredit kini menjadi salah satu pilihan pembayaran untuk berbagai kebutuhan, mulai dari belanja online, transaksi sehari-hari, hingga pembayaran layanan digital. Meski menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, penggunaan kartu kredit tetap membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik agar tidak menimbulkan beban tagihan.

Salah satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa kartu kredit bukanlah penghasilan tambahan, melainkan fasilitas kredit yang harus dibayar kembali sesuai ketentuan. Karena itu, sebelum menggunakannya, masyarakat perlu mengenali cara kerja limit, bunga, biaya, dan tanggal jatuh tempo.

Limit kartu kredit merupakan batas maksimal penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh penerbit kartu. Misalnya, seseorang yang memiliki limit Rp10 juta bukan berarti memperoleh tambahan penghasilan sebesar nominal tersebut.

Setiap transaksi yang dilakukan akan menjadi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, besarnya limit sebaiknya tidak dijadikan patokan untuk berbelanja. Pengguna tetap perlu menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan finansial dan anggaran bulanan.

Untuk menjaga pengeluaran tetap terkendali, pengguna dapat memanfaatkan riwayat transaksi, mengaktifkan pengingat pembayaran, serta memeriksa tagihan secara berkala.

Selain kemudahan transaksi, kartu kredit dapat membantu pengguna memantau pengeluaran melalui riwayat pembayaran yang tercatat. Beberapa produk juga menawarkan manfaat tambahan, seperti poin hadiah, voucher, hingga promosi tertentu.

Salah satu pilihan produk yang menawarkan fasilitas pembayaran tersebut adalah Yup VISA Credit Card, yang dapat digunakan untuk transaksi di merchant dalam maupun luar negeri yang menerima jaringan VISA, termasuk pada platform belanja online, sesuai ketentuan yang berlaku.

Yup VISA Credit Card menawarkan limit hingga Rp50 juta, dengan besaran limit yang diberikan kepada setiap pengguna bergantung pada hasil penilaian dan persetujuan bank penerbit.

“Melalui Yup VISA Credit Card, kami ingin memperluas pilihan pembayaran sekaligus menghadirkan pengalaman finansial yang lebih praktis bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami percaya bahwa inovasi di sektor keuangan harus selalu berjalan beriringan dengan transparansi, edukasi, dan penggunaan fasilitas kredit secara bertanggung jawab,” ujar Elok Wahyuni, President of Yup.

Pengguna dapat mengakses informasi transaksi, tagihan, tanggal jatuh tempo, serta sisa limit yang tersedia melalui aplikasi Yup. Ketersediaan informasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau penggunaan kartu dan merencanakan pembayaran secara lebih terukur.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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