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Aulia Ramadhani
Senin, 12 Oktober 2026 | 05.03 WIB

Apa yang Sebenarnya Ryu Hye Young dan Nam Yoon Su Alami? Simak dalam Film Baru ‘Killing Time’

Pemeran Film Killing Time. Sumber Foto: Soompi - Image

Pemeran Film Killing Time. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Telah merilis foto-foto adegan baru, film Korea Killing Time akan menampilkan Ryu Hye Young dan Nam Yoon Su

Dilansir dari Soompi, Minggu (11/10), film menegangkan ini akan mengisahkan tim siaran internet bernama Killing Time yang meraih popularitas berkat konten sensasional.

Keadaan berubah saat mereka menghadapi insiden tragis dimana salah satu anggotanya meninggal dunia saat siaran langsung.

Menariknya, foto-foto tersebut memperlihatkan sosok Yoo Yeon Woo (Ryu Hye Young) dan Joo Won (Nam Yoon Su) secara utuh.

Menegangkan, terlihat Yeon Woo menjawab panggilan telepon dengan ekspresi cemas, sementara Joo Won memantau situasi melalui layar monitor.

Semua adegan tersebut berhasil memancing rasa penasaran penonton mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Menggambarkan situasi ekstrem yang dialami keduanya, terlihat Yeon Woo bersembunyi di tempat yang gelap tanpa Cahaya.

Makin mencekam, Joo Won tampak terluka dan terikat, memperlihatkan betapa gentingnya situasi yang mereka hadapi.

Terlihat keduanya duduk berdampingan, serta foto lain yang memperlihatkan Yeon Woo berlari dengan panik menuju suatu tempat

Killing Time akan tayang di bioskop pada 21 Oktober, jangan lupa saksikan penampilan Ryu Hye Young dan Nam Yoon Su

Editor: Hanny Suwindari
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