Zico Jadi Partner Onew SHINee di “Tic Tac Toe”, Gabungkan R&B dan Hip Hop 

Onew & Zico (x @onew_griffin)
JawaPos.com – Onew SHINee dan Zico pertemukan warna musik mereka dalam kolaborasi terbaru berjudul “Tic Tac Toe”. Lagu tersebut resmi dirilis pada 7 Oktober 2026 dan menjadi salah satu karya yang menarik perhatian karena mempertemukan karakter vokal Onew dengan gaya musikal Zico.
Menurut laporan Soompi, “Tic Tac Toe (feat. Zico)” merupakan title track kedua dari single album terbaru Onew, Chakgak.
Lagu ini mengusung genre R&B hip hop dan menggunakan permainan tic-tac-toe sebagai metafora untuk menggambarkan dinamika serta emosi yang muncul dalam hubungan dua orang.
Lirik lagu tersebut mengeksplorasi fase hubungan yang berada di antara persahabatan dan percintaan.
Situasi “lebih dari teman, tetapi belum menjadi kekasih” digambarkan seperti permainan yang penuh strategi, ketika kedua pihak saling membaca perasaan namun belum mengambil langkah yang jelas. Konsep ini membuat “Tic Tac Toe” menghadirkan nuansa romantis yang ambigu sekaligus ringan.
Onew dan Zico tidak hanya tampil sebagai penyanyi dalam kolaborasi ini. Keduanya turut berpartisipasi dalam proses penulisan lirik dan komposisi lagu.
Keterlibatan langsung tersebut membuat “Tic Tac Toe” menjadi pertemuan musikal antara dua artis yang memiliki karakter berbeda, tetapi sama-sama dikenal aktif dalam proses kreatif karya mereka.
Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari rangkaian persiapan Onew menuju perilisan single album Chakgak.
Dengan menghadirkan Zico sebagai rekan kolaborasi, Onew memperluas spektrum musiknya melalui perpaduan vokal lembut khas dirinya dengan sentuhan hip hop dan R&B yang lebih kuat.
Lewat “Tic Tac Toe”, Onew dan Zico menawarkan cara unik untuk menggambarkan hubungan yang belum memiliki kepastian.
Permainan sederhana diubah menjadi gambaran tentang tarik-ulur perasaan, sementara perpaduan musikal keduanya membuat lagu ini menjadi salah satu rilisan kolaborasi yang menarik untuk disimak pada Oktober 2026.
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