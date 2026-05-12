Kisah Lucu P.O di Amazing Saturday, Takut Dimarahi Zico Usai Blak-blakan

JawaPos.com - P.O kembali mencuri perhatian lewat tingkah polos dan lucunya saat tampil di variety show tvN Amazing Saturday.

Dalam episode terbaru yang tayang pada 9 Mei 2026, member Block B tersebut membagikan cerita masa lalu yang langsung membuat studio heboh.

Pada episode tersebut, komedian Yang Sang Guk, Kim Hae Jun dan Na Bo Ram hadir sebagai bintang tamu.

Di tengah suasana penuh candaan itu, permainan dikte lagu dimulai dengan menggunakan lagu Super Love milik Teen Top yang dirilis pada tahun 2011. Mendengar lagu tersebut diputar, P.O langsung terlihat sangat antusias.

P.O mengatakan bahwa lagu itu dirilis tepat di masa Block B debut. Ia mengaku sangat mengingat era tersebut karena saat itu dirinya dan member lain sering memperhatikan penampilan grup senior untuk belajar.

Boom kemudian bertanya apakah member Block B pernah mencoba meniru tarian Teen Top di ruang latihan.

Mendengar pertanyaan itu, P.O langsung tertawa sambil mengaku kalau kemampuan menari mereka saat itu memang belum sebagus Teen Top.

Ia lalu membongkar bahwa Zico sering memarahi para member karena mereka tidak bisa mengikuti koreografi dengan baik.

Pengakuan jujur tersebut langsung membuat semua orang tertawa karena P.O menyampaikannya dengan ekspresi sangat serius.

Boom kemudian bercanda dengan mengatakan bahwa setiap cerita tentang Zico yang keluar dari mulut P.O selalu berhubungan dengan dimarahi.

Mendengar itu, ia langsung panik dan buru-buru berkata bahwa dirinya takut akan dimarahi lagi setelah acara tayang.

“Aku sudah bilang jangan bahas soal dimarahi. Maaf hyung, ini terungkap lagi,” ucap P.O mengutip dari Naver yang spontan sukses membuat suasana studio semakin pecah.