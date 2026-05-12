Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Selasa, 12 Mei 2026 | 19.04 WIB

Kisah Lucu P.O di Amazing Saturday, Takut Dimarahi Zico Usai Blak-blakan

P.O saat menceritakan masa lalu bersama Zico. (Naver) - Image

P.O saat menceritakan masa lalu bersama Zico. (Naver)

 
JawaPos.com - P.O kembali mencuri perhatian lewat tingkah polos dan lucunya saat tampil di variety show tvN Amazing Saturday. 
 
Dalam episode terbaru yang tayang pada 9 Mei 2026, member Block B tersebut membagikan cerita masa lalu yang langsung membuat studio heboh.
 
Pada episode tersebut, komedian Yang Sang Guk, Kim Hae Jun dan Na Bo Ram hadir sebagai bintang tamu. 
 
Di tengah suasana penuh candaan itu, permainan dikte lagu dimulai dengan menggunakan lagu Super Love milik Teen Top yang dirilis pada tahun 2011. Mendengar lagu tersebut diputar, P.O langsung terlihat sangat antusias.
 
P.O mengatakan bahwa lagu itu dirilis tepat di masa Block B debut. Ia mengaku sangat mengingat era tersebut karena saat itu dirinya dan member lain sering memperhatikan penampilan grup senior untuk belajar.
 
Boom kemudian bertanya apakah member Block B pernah mencoba meniru tarian Teen Top di ruang latihan. 
 
Mendengar pertanyaan itu, P.O langsung tertawa sambil mengaku kalau kemampuan menari mereka saat itu memang belum sebagus Teen Top.
 
Ia lalu membongkar bahwa Zico sering memarahi para member karena mereka tidak bisa mengikuti koreografi dengan baik. 
 
Pengakuan jujur tersebut langsung membuat semua orang tertawa karena P.O menyampaikannya dengan ekspresi sangat serius.
 
Boom kemudian bercanda dengan mengatakan bahwa setiap cerita tentang Zico yang keluar dari mulut P.O selalu berhubungan dengan dimarahi. 
 
Mendengar itu, ia langsung panik dan buru-buru berkata bahwa dirinya takut akan dimarahi lagi setelah acara tayang.
 
“Aku sudah bilang jangan bahas soal dimarahi. Maaf hyung, ini terungkap lagi,” ucap P.O mengutip dari Naver yang spontan sukses membuat suasana studio semakin pecah.
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Acara Amazing Saturday Bagikan Cuplikan, Yena, Chaeryeong ITZY, dan Lee Chae Yeon Jadi Bintang Tamu - Image
Entertainment

Acara Amazing Saturday Bagikan Cuplikan, Yena, Chaeryeong ITZY, dan Lee Chae Yeon Jadi Bintang Tamu

Senin, 16 Maret 2026 | 15.20 WIB

Jaemin dan Jeno NCT Hadir di Amazing Saturday, Intip Keseruannya! - Image
Entertainment

Jaemin dan Jeno NCT Hadir di Amazing Saturday, Intip Keseruannya!

Senin, 9 Maret 2026 | 16.33 WIB

Young K dari DAY6 akan Bergabung dengan Variety Show Amazing Saturday, Jadi Anggota baru! - Image
Music & Movie

Young K dari DAY6 akan Bergabung dengan Variety Show Amazing Saturday, Jadi Anggota baru!

Sabtu, 7 Februari 2026 | 16.33 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore