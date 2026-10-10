Jang Jae In Tanda Tangan Kontrak Eksklusif dengan Niche Music, Ini Rencana Barunya

JawaPos.com – Jang Jae In memiliki agensi baru. Setelah membangun karier dengan karakter vokal dan gaya bermusik yang khas, Jang Jae In kini bergabung dengan Niche Music untuk melanjutkan perjalanan musiknya sekaligus membuka babak baru dalam karier.
Menurut laporan allkpop, Niche Music mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Jang Jae In. Agensi tersebut menilai sang penyanyi memiliki warna vokal yang unik, bahasa musikalnya sendiri, serta identitas yang sulit disamakan dengan artis lain. Niche Music juga berkomitmen menghormati karakter musik yang selama ini telah dibangun Jang Jae In.
Melalui agensi barunya, Jang Jae In berencana menghadirkan perkembangan baru tanpa meninggalkan identitas yang sudah melekat padanya.
Ia akan mempertahankan warna musiknya, namun mulai mengeksplorasi melodi dan sound yang lebih mudah diterima oleh pendengar secara luas. Perubahan tersebut diharapkan dapat mempertemukan musik Jang Jae In dengan lebih banyak penggemar.
Tak hanya fokus pada rilisan musik, aktivitas Jang Jae In juga akan diperluas ke panggung langsung. Niche Music menjanjikan dukungan penuh untuk berbagai kegiatan, mulai dari musik baru, pertunjukan live, hingga penampilan di festival. Dengan demikian, penggemar berkesempatan melihat sisi musikal Jang Jae In secara lebih dekat melalui beragam aktivitas.
Jang Jae In pertama kali menarik perhatian publik pada 2010 ketika mengikuti program audisi Mnet Superstar K2. Ia berhasil masuk jajaran tiga besar bersama Heo Gak dan John Park.
Pada tahun yang sama, ia kemudian memulai aktivitas musik dengan menyumbangkan lagu “Please” untuk OST drama Athena: Goddess of War, sebelum terus mengembangkan karier sebagai singer-songwriter.
Kini, Jang Jae In siap memasuki fase baru bersama Niche Music. Dengan pengalaman panjang dan identitas musik yang telah terbentuk kuat, perpaduan antara karakter lamanya dan eksplorasi sound yang lebih familiar menjadi hal yang paling dinantikan.
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Jawa Pos
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