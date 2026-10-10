16 Tahun Berlalu, Seo In Young Tegaskan Tak Pernah Aniaya IU

JawaPos.com – Rumor lama Seo In Young dengan IU kembali menjadi perbincangan setelah sang penyanyi membahasnya secara langsung.

Mantan member Jewelry tersebut dengan tegas membantah kabar yang selama bertahun-tahun menyebut dirinya pernah membawa IU ke kamar mandi lalu melakukan kekerasan terhadap juniornya tersebut.

Dalam video terbaru di kanal YouTube Seo In Young yang dirilis pada 7 Oktober 2026, Seo In Young mengunjungi rumah Baek Ji Young dan berbincang mengenai berbagai kejadian di masa lalu.

Menurut laporan Zapzee, percakapan mereka kemudian menyinggung rumor bahwa Seo In Young pernah memukul IU.

Ia mempertanyakan alasan dirinya melakukan hal tersebut, terlebih karena dirinya dan IU disebut tidak memiliki hubungan dekat.

Rumor tersebut diketahui berawal setelah Seo In Young dan IU tampil bersama dalam program SBS Heroes pada 2010.

Seiring berjalannya waktu, muncul cerita bahwa Seo In Young menyeret IU ke kamar mandi dan memukulnya.

IU sendiri pernah membantah tuduhan tersebut ketika tampil di Radio Star pada 2011 dengan menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah dibawa ke kamar mandi ataupun mengalami penganiayaan.

Seo In Young juga bukan pertama kalinya memberikan klarifikasi mengenai isu tersebut. Pada 2013, ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memanggil IU ke kamar mandi ataupun memukulnya.