Tak Rasakan Apa-apa, Dara The Virgin Ketakutan Usai Tahu Ada Tumor di Payudara

Dara The Virgin. (Instagram: darathevirgin)
JawaPos.com - Dara The Virgin mengaku sangat ketakutan setelah mengetahui ada tumor di kedua payudaranya. Apalagi, personel The Virgin itu tidak merasakan sakit maupun keluhan apa pun sebelumnya.
Keberadaan benjolan di area sensitif baru diketahui setelah Dara menjalani pemeriksaan medis menggunakan ultrasonografi (USG) dan mamografi.
Dara mengungkapkan, dokter menemukan beberapa benjolan sekaligus di payudara kiri dan kanan. Pengalaman itu sempat membuat Dara diliputi kecemasan mendalam. Ia sama sekali tidak menyangka pemeriksaan yang dijalaninya justru menemukan masalah kesehatan yang sebelumnya sama sekali tidak dia rasakan.
"Parno banget," ujar Dara saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (9/10).
Dara mengaku tidak merasakan gejala yang mengganggu aktivitas sehari-harinya sebelum menjalani pemeriksaan. Karena itu, temuan benjolan di kedua payudara menjadi hal yang mengejutkan baginya.
Hasil pemeriksaan menunjukkan benjolan terdapat di kedua sisi payudaranya. Setelah mengetahui kondisi itu, ia memilih menjalani penanganan medis sesuai hasil pemeriksaan dokter. Dara akhirnya memutuskan untuk menjalani operasi pengangkatan tumor.
"Waktu kemarin diperiksa, ternyata ada dan kiri kanan. Dua benjolan di kanan, dua di kiri. Karena ketahuan ya sudah sekalian diangkat," kata Dara.
Adapun ukuran benjolan tersebut masih sangat kecil hanya sekitar nol koma sekian sentimeter. Namun, Dara tidak mengingat secara pasti angka yang tercantum dalam hasil pemeriksaan medisnya.
Ketakutan yang dirasakan Dara The Virgin muncul ketika ia mengetahui adanya benjolan di payudaranya. Ia sempat berpikir bahwa temuan tersebut bisa menjadi pertanda masalah kesehatan yang lebih serius untuk dirinya.
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Jawa Pos
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