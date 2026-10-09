Di Tengah Kontroversi Wamil, Choi Siwon Tunjukkan Sikap Son Heung Min yang Berbeda 



JawaPos.com – Choi Siwon Super Junior menyoroti kontroversi yang melibatkan tim sepak bola Korea Selatan setelah meraih medali emas Asian Games 2026.

Alih-alih memberikan komentar panjang, Siwon memilih membagikan kembali wawancara lama Son Heung Min setelah kemenangan Korea Selatan di Asian Games 2018.

Menurut laporan Zapzee, Siwon mengunggah video wawancara Son Heung Min melalui media sosial pada 5 Oktober. Ia menyertakan tulisan “This is how you do a championship interview” atau “Beginilah seharusnya wawancara setelah menjadi juara.”

Unggahan tersebut dianggap sebagai sindiran halus terhadap sejumlah pemain tim nasional yang menuai kritik karena komentar mereka mengenai keuntungan wajib militer.

Dalam wawancara yang dibagikan Siwon, Son terlihat menunjukkan sikap rendah hati setelah membantu Korea Selatan meraih emas pada Asian Games Jakarta-Palembang 2018.

Son saat itu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Korea yang telah mendukung tim dan menegaskan bahwa medali emas yang diraihnya bukan sekadar milik pribadi, melainkan juga milik rakyat Korea.

Sikap tersebut kemudian dianggap kontras dengan pernyataan beberapa pemain Korea Selatan setelah memenangkan final sepak bola Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Korea Selatan mengalahkan Jepang 1-0 pada 3 Oktober dan mencatat sejarah sebagai negara pertama yang meraih empat medali emas beruntun di cabang sepak bola putra Asian Games. Namun, pernyataan mengenai keuntungan bebas dari kewajiban militer justru memicu kritik publik.

Salah satu pemain, Yang Min Hyeok, mengaku fokus pada keuntungan terkait wajib militer selama turnamen. Kapten Lee Gi Hyuk juga menuai kritik setelah mengatakan dirinya tidak perlu pergi wamil, sementara Park Seung Soo mendapat sorotan karena mengunggah foto dengan topi yang diasosiasikan dengan penyelesaian wajib militer. Para pemain yang terlibat kemudian menyampaikan permintaan maaf.

Kontroversi tersebut bahkan berkembang menjadi perdebatan mengenai sistem keuntungan wajib militer bagi atlet.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan tengah mempertimbangkan pengurangan hingga penghapusan sistem tersebut dengan mempertimbangkan aspek keadilan, berkurangnya jumlah tenaga militer, serta opini publik.