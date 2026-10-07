Lee You Jin dan Cha Gyeong Eun Umumkan Pernikahan

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Lee You Jin dan Cha Gyeong Eun. Pasangan ini mengumumkan rencana pernikahan mereka yang akan digelar pada November 2026. Tak hanya mempersiapkan hari bahagia, keduanya juga tengah menantikan kehadiran anak pertama.

Menurut laporan Soompi, Lee You Jin akan menikahi Cha Gyeong Eun pada 14 November di sebuah lokasi privat di Seoul. Pernikahan tersebut akan berlangsung secara tertutup dengan kehadiran keluarga serta sahabat dekat dari kedua pihak.

Agensi Lee You Jin juga meminta pengertian publik untuk tidak mengungkap detail lokasi demi menjaga privasi keluarga dan para tamu.

Kisah cinta keduanya bermula dari proyek penyutradaraan perdana Lee You Jin berjudul Cast Me if You Can!. Setelah proses syuting selesai, keduanya mulai berpacaran pada Juni dan menjalani hubungan dengan tujuan untuk menikah.

Usai pengumuman resmi, Lee You Jin dan Cha Gyeong Eun turut membagikan foto serta video dari pemotretan pernikahan mereka melalui Instagram.

Kabar pernikahan tersebut kemudian semakin lengkap dengan berita bahwa Cha Gyeong Eun tengah mengandung anak pertama mereka.

Perwakilan kedua artis mengonfirmasi bahwa kehamilan diketahui ketika keduanya sedang mempersiapkan pernikahan setelah mendapatkan restu dari keluarga masing-masing. Lee You Jin dan Cha Gyeong Eun pun disebut menyambut kabar tersebut dengan penuh kebahagiaan.

Meski begitu, pasangan ini memilih untuk tidak mengungkap detail mengenai kehamilan, termasuk perkiraan tanggal kelahiran.