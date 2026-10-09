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Abdul Rahman
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.27 WIB

Black Owl SCBD Dapat Penghargaan MURI, Hadirkan Teknologi LED 360 Derajat dan Terbesar di Asia

Black Owl SCBD mendapatkan penghargaan MURI. (istimewa) - Image

Black Owl SCBD mendapatkan penghargaan MURI. (istimewa)

JawaPos.com - Black Owl SCBD menghadirkan konsep kuliner dan hiburan premium dengan mengandalkan teknologi visual berskala besar, tata cahaya modern, serta kapasitas venue yang mampu menampung lebih dari 1.000 tamu. 

Kehadiran destinasi di bawah naungan Murino Group ini turut menjadi sorotan setelah mendapatkan rekor MURI. Penyerahan rekor MURi ini dilakukan tadi malam, Kamis (8/10) sekitar pukul 22.00 WIB.

"Kita menggunakan LED terbesar di Asia 360 derajat, kita menggunakan lighting lebih dari 1000 LED, itu yang membuat satu-satunya di Asia. Kalau di Amerika bentuknya kotak, tapi di kita lebih ke bulat," kata Founder Black Owl, Efrat Tio, di bilangan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan.

Itu menjadi salah satu daya tarik Black Owl SCBD karena penggunaan layar LED 360 derajat yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman visual imersif bagi para pengunjung. Fasilitas tersebut dipadukan dengan lebih dari 1.500 titik pencahayaan khusus serta instalasi kinetic lighting dan LED berskala besar.

Kombinasi teknologi visual dan pencahayaan ini dirancang untuk menciptakan atmosfer yang dinamis sepanjang acara. Musik, permainan cahaya, dan tampilan visual menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan, baik ketika pengunjung menikmati hidangan maupun saat berlangsungnya program hiburan.

Konsep yang diusung Black owl SCBD memadukan pengalaman bersantap, racikan minuman, musik, dan hiburan dalam satu tempat. Melalui pendekatan Dining & Libation, venue ini ingin menawarkan pengalaman yang tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga suasana serta interaksi sosial.

Ia menggabungkan fasilitas berteknologi tinggi dengan program hiburan yang menyasar beragam kalangan. Mulai dari generasi muda hingga komunitas milenial.

Dengan kapasitas lebih dari 1.000 tamu, Black owl SCBD juga dirancang untuk mengakomodasi kegiatan dalam skala besar. Perpaduan ruang, teknologi, kuliner, dan hiburan menjadi pembeda dari konsep restoran atau bar konvensional.

Siapkan Program Hiburan untuk Berbagai Generasi

Black Owl SCBD juga menyiapkan agenda hiburan yang menyasar beragam kelompok pengunjung. Program yang direncanakan mencakup kegiatan untuk Gen Z, generasi muda, komunitas milenial, serta agenda khusus seperti Ladies Night dan Women on Top.

Editor: Abdul Rahman
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