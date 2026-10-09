Hidden Trip 2 Hadirkan Kim Tae Rae, Mai dan Jung Sebi sebagai Pemandu Wisata Korea

JawaPos.com – Kim Tae Rae ZEROBASEONE, Mai izna, dan Jung Sebi tunjukkan sisi lain Korea Selatan melalui program wisata Hidden Trip 2.

Ketiganya dipercaya menjadi trip curators yang akan mengajak penonton global menjelajahi berbagai destinasi menarik yang belum terlalu dikenal wisatawan.

Menurut laporan Allkpop, Hidden Trip 2 merupakan konten promosi pariwisata Korea yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan serta diproduksi oleh Arirang TV.

Program ini akan mulai tayang pada 10 Oktober dan menghadirkan satu episode baru setiap minggu melalui Arirang TV, Korea.net, Be My Korea, serta platform OTT internasional Kyool.

Dalam episode perdana, Kim Tae Rae akan membawa penonton menjelajahi Buyeo yang memiliki kisah cinta Putri Seonhwa dan Pangeran Seodong, Yeosu yang menjadi tuan rumah World Island Expo, serta Mungyeong yang menyimpan jejak sejarah dan destinasi tersembunyi dari era Joseon.

Ia tidak hanya berkunjung, tetapi juga mempelajari setiap daerah sebelum menjalankan perannya sebagai pemandu perjalanan.

Mai dan Jung Sebi akan memperkenalkan pesona Daegu yang dikenal sebagai kota musik, Danyang yang masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark, serta Goyang yang menjadi salah satu pusat K-meta-culture.

Keduanya akan berbagi pengalaman secara langsung sehingga perjalanan yang ditampilkan terasa lebih dekat dan personal bagi penonton.

Kim Tae Rae mengaku senang dapat membagikan perjalanan yang memberinya kenangan tak terlupakan kepada penonton global.