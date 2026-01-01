Kim Tae Rae ZB1 Hidupkan Kembali Lagu Legendaris Reminiscence untuk Proyek 50 Tahun Sanulrim

kim tae rae (pinterest @aroa)
JawaPos.com – Kim Tae Rae menunjukkan kualitas vokalnya melalui perilisan remake Reminiscence, yang hadir di berbagai platform musik pada 23 Juli.
Dilansir dari Dispatch, lagu ini menjadi bagian dari Sanulrim 50th Anniversary Project, sebuah proyek spesial yang menghadirkan interpretasi baru dari karya-karya legendaris grup rock Sanulrim kepada generasi pendengar masa kini.
Reminiscence pertama kali dirilis oleh Sanulrim pada 1982 dan hingga kini masih dikenang sebagai salah satu rock ballad paling ikonik di Korea Selatan.
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Melodi yang sederhana namun sarat emosi membuat lagu tersebut tetap dicintai lintas generasi dan menjadi salah satu karya klasik dalam sejarah musik Korea.
Di versi terbarunya, Kim Tae Rae menghadirkan warna berbeda tanpa menghilangkan esensi lagu asli.
Vokalnya yang hangat berhasil mempertegas nuansa melankolis dalam lirik, sekaligus memberikan sentuhan emosional yang terasa lebih intim.
Interpretasi tersebut menciptakan pengalaman mendengarkan yang baru, tetapi tetap mempertahankan keindahan karya orisinal.
Daya tarik remake ini terletak pada cara Kim Tae Rae menyampaikan setiap bait seolah sedang berbicara langsung kepada pendengarnya.
Perpaduan vokal yang lembut dengan aransemen musik yang harmonis menghasilkan suasana tenang sekaligus menghangatkan hati, menjadikan lagu ini semakin mudah menyentuh emosi.
Kim Tae Rae ingin menjaga nilai emosional dari lagu legendaris tersebut. Menurutnya, Reminiscence merupakan mahakarya yang telah lama dicintai dalam sejarah musik populer Korea.
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