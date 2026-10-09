Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.52 WIB

Punya Dua Kehidupan, 6 Karakter K-Drama Ini Sukses Bikin Penonton Penasaran

City hunter (x @official_pell) - Image

City hunter (x @official_pell)

JawaPos.com – Salah satu daya tarik K-drama adalah menghadirkan karakter yang ternyata memiliki sisi lain yang disembunyikan dari orang-orang di sekitarnya.

Identitas rahasia, pekerjaan tersembunyi, hingga masa lalu penuh misteri membuat alur cerita semakin menegangkan.

Menurut Soompi, enam drama Korea berikut menampilkan karakter yang harus menjalani dua kehidupan sekaligus, baik demi keluarga, cinta, maupun sebuah misi rahasia.

1. Agent Kim Reactivated

So Ji Sub memerankan Kim, mantan mata-mata yang kini menjalani kehidupan tenang sebagai ayah tunggal. Namun, semuanya berubah ketika putrinya, Min Ji, diculik.

Masa lalu sang ayah sebagai agen rahasia akhirnya terbongkar dan ia kembali menggunakan kemampuan berbahayanya demi menyelamatkan orang yang paling dicintainya.

Perubahan dari sosok ayah yang tenang menjadi mantan mata-mata yang tangguh menjadi salah satu daya tarik utamanya.

2. Kill It

Jang Ki Yong berperan sebagai Kim Soo Hyun, seorang dokter hewan yang terlihat lembut dan peduli terhadap hewan. Di balik kehidupan tersebut, ia ternyata merupakan seorang pembunuh bayaran.

Kehidupannya mulai berubah ketika Do Hyung Jin yang diperankan Nana pindah ke gedung yang sama dengan kliniknya. Pertemuan mereka perlahan membuka rahasia masa lalu yang saling berkaitan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lee Jung Shin CNBLUE Jadi Dokter Anak di Drama “What a Boss Wants”  - Image
Entertainment

Lee Jung Shin CNBLUE Jadi Dokter Anak di Drama “What a Boss Wants” 

Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.49 WIB

Yoo Yeon Seok Hadapi Misteri Besar dalam Drama Terbaru “The Perfect Lie”  - Image
Music & Movie

Yoo Yeon Seok Hadapi Misteri Besar dalam Drama Terbaru “The Perfect Lie” 

Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.41 WIB

Park You Na Jadi Aktris Idola yang Jatuh Hati pada Jung Yong Hwa di Oh My Guard - Image
Music & Movie

Park You Na Jadi Aktris Idola yang Jatuh Hati pada Jung Yong Hwa di Oh My Guard

Senin, 5 Oktober 2026 | 23.11 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore