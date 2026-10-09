Punya Dua Kehidupan, 6 Karakter K-Drama Ini Sukses Bikin Penonton Penasaran

City hunter (x @official_pell)
JawaPos.com – Salah satu daya tarik K-drama adalah menghadirkan karakter yang ternyata memiliki sisi lain yang disembunyikan dari orang-orang di sekitarnya.
Identitas rahasia, pekerjaan tersembunyi, hingga masa lalu penuh misteri membuat alur cerita semakin menegangkan.
Menurut Soompi, enam drama Korea berikut menampilkan karakter yang harus menjalani dua kehidupan sekaligus, baik demi keluarga, cinta, maupun sebuah misi rahasia.
1. Agent Kim Reactivated
So Ji Sub memerankan Kim, mantan mata-mata yang kini menjalani kehidupan tenang sebagai ayah tunggal. Namun, semuanya berubah ketika putrinya, Min Ji, diculik.
Masa lalu sang ayah sebagai agen rahasia akhirnya terbongkar dan ia kembali menggunakan kemampuan berbahayanya demi menyelamatkan orang yang paling dicintainya.
Perubahan dari sosok ayah yang tenang menjadi mantan mata-mata yang tangguh menjadi salah satu daya tarik utamanya.
2. Kill It
Jang Ki Yong berperan sebagai Kim Soo Hyun, seorang dokter hewan yang terlihat lembut dan peduli terhadap hewan. Di balik kehidupan tersebut, ia ternyata merupakan seorang pembunuh bayaran.
Kehidupannya mulai berubah ketika Do Hyung Jin yang diperankan Nana pindah ke gedung yang sama dengan kliniknya. Pertemuan mereka perlahan membuka rahasia masa lalu yang saling berkaitan.
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