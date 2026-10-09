Betrand Peto Bantah Pesta Liar, Akui Email Pribadi Diretas

Betrand Peto. (Instagram: betrandpetoputraonsu)
JawaPos.com - Penyanyi Betrand Peto akhirnya angkat bicara terkait video pesta dan minum-minum yang beredar luas dan viral di media sosial. Ia membantah anggapan bahwa rekaman tersebut menggambarkan sebuah pesta liar dan menyebut video itu merupakan dokumentasi lama yang tersebar setelah akun email pribadinya diretas.
Pernyataan tersebut disampaikan Onyo, sapaan akrab Betrand Peto, setelah menjalani pemeriksaan klarifikasi di Polda Metro Jaya, Kamis (8/10). Anak angkat Ruben Onsu itu mengaku mengetahui adanya dugaan pembobolan email yang membuat dokumentasi pribadinya akhirnya tersebar ke publik.
"Memang benar ada yang membobol email aku," ujar Betrand Peto di Polda Metro Jaya.
Menurut Onyo, video yang ramai diperbincangkan warganet telah melalui proses penyuntingan. Sejumlah rekaman lama, kata dia, digabungkan hingga memunculkan kesan yang berbeda dari kejadian sebenarnya.
"Mungkin itu terlalu diedit-edit, digabungin jadi satu aja. Itu video lama," aku Onyo.
Betrand juga menjelaskan latar belakang dokumentasi yang kini menjadi sorotan. Ia menyebut rekaman tersebut berasal dari momen berkumpul bersama teman-temannya sesama perantau dari wilayah Indonesia timur.
Dalam kesempatan itu, mereka bermain sepak bola bersama dan kemudian melanjutkan kegiatan berkumpul, termasuk makan bareng. Betrand menduga potongan dokumentasi yang beredar tidak memperlihatkan konteks kegiatan secara keseluruhan.
"Itu kumpul-kumpul sama teman-temanku yang ada di daerah Timur. Kita main bola untuk kumpulan anak-anak Timur gitu. Yang diambil itu foto-foto doang, kalau dikasih lihat panjangnya itu kita makan papeda juga di sana. Ada beberapa teman-teman yang datang juga untuk makan papeda bareng," bebernya.
Onyo menegaskan video tersebut merupakan arsip pribadi. Ia mengaku tidak pernah mengunggah rekaman itu ke media sosial ataupun membagikannya melalui grup percakapan kepada teman-temannya.
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