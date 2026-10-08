Mengenal South Queen, Girl Group Hipdut Diklaim yang Pertama di Indonesia

JawaPos.com - Industri musik Indonesia kembali kedatangan grup baru dengan konsep yang cukup berbeda. South Queen memperkenalkan diri sebagai girl group yang mengusung hipdut, perpaduan musik dangdut dan hip-hop yang dikemas dengan sentuhan musik modern.

Konsep tersebut tidak hanya diterapkan dalam musik. South Queen menjadikan hipdut sebagai identitas yang turut diterjemahkan melalui koreografi, fashion, visual, hingga karakter setiap personelnya.

Grup yang beranggotakan Syafira, Alika, Diva, dan Gaby ini mencoba membawa musik dangdut ke dalam format yang lebih dekat dengan karakter generasi muda. Kekuatan vokal, rap, koreografi, serta penampilan visual menjadi bagian dari konsep yang mereka bangun.

Dangdut sendiri memiliki posisi kuat dalam perkembangan musik populer Indonesia. South Queen tidak berusaha meninggalkan akar tersebut, melainkan mengolahnya dengan pendekatan yang lebih modern melalui perpaduan beat hip-hop, vokal grup, rap, dan koreografi energik.

South Queen Bawa Hipdut ke Format Girl Group Bagi South Queen, hipdut menjadi fondasi utama dalam menentukan arah musikal mereka. Unsur dangdut tetap dipertahankan, tetapi dikembangkan melalui aransemen modern dan karakter performance yang lebih dinamis.

Pendekatan tersebut membuat South Queen tidak hanya mengandalkan lagu sebagai identitas. Penampilan di atas panggung, koreografi, gaya busana, hingga karakter individual para personel menjadi bagian yang saling melengkapi.

Konsep visual mereka juga diarahkan pada citra perempuan muda yang feminin, playful, sekaligus bold. Dengan pendekatan tersebut, South Queen ingin mempertemukan karakter musik lokal dengan gaya pop yang lebih kontemporer.

Empat Personel dengan Latar Berbeda South Queen diperkuat oleh empat personel yang memiliki pengalaman berbeda di industri hiburan. Keragaman tersebut menjadi salah satu modal grup untuk membangun karakter dan dinamika di atas panggung.