Garam Muda Series Kisah Cinta Anak Muda, Hingga Bullying yang Dibungkus Dalam Hipdut

Para pemain, sutradara, produser di gala premiere Garam Muda (7/8). (Gala premiere Garam Muda) JawaPos.com - Salah satu layanan streaming video OTT, Viu, kembali menayangkan series original terbarunya, Garam Muda (Gairah Masa Muda). Series dengan genre komedi romantis remaja sepanjang 12 episode ini, menghadirkan jajaran pemain muda yang dipimpin Junior Roberts dan Aisyah Aqilah. Selain itu, Garam Muda menjadi series yang mengangkat dunia hipdut, perpaduan khas Indonesia antara hip-hop dan dangdut. “Garam Muda berangkat dari sesuatu yang sangat khas Indonesia, tetapi membawa emosi yang universal." "Hipdut mempertemukan dua dunia musik, dan keberanian untuk menciptakan perpaduan tersebut mencerminkan cara anak muda Indonesia membentuk kebudayaan dengan gaya mereka sendiri." "Melalui perjalanan Kaizen dan Annet, serial ini mengeksplorasi identitas, rasa memiliki, serta keberanian memilih jalan hidup." "Di Viu, kami ingin setiap Viu Original lokal memiliki akar budaya yang kuat sekaligus relevan secara emosional. Garam Muda mewakili ambisi tersebut,” ungkap Avijit Dutta, Country Manager Viu Indonesia.

Garam Muda bercerita tentang Kaizen (Junior Roberts) yang terlihat memiliki segalanya, mulai dari populer, dikagumi, dan menempati posisi nyaman dalam hierarki sosial di sekolahnya.

Namun, citra yang selama ini Kaizen jaga mulai goyah ketika ia kembali bertemu Annet (Aisyah Aqilah), gadis yang pernah melindunginya dari perundungan.

Terpikat oleh kejujuran dan keberanian Annet, Kaizen diam-diam memasuki dunia hipdut dan bergabung dengan grup musik Annet yang tengah mengejar impian untuk menjadi viral dan kaya raya.

Upayanya mendekati Annet, kemudian memaksa Kaizen berhadapan dengan tuntutan lingkungan pertemanan yang sangat memandang status, cinta segitiga yang rumit, serta ketakutannya kembali menjadi orang yang tersisih karena bullying.

Dengan memadukan musik, romansa, dan humor khas anak muda, Garam Muda mengangkat pertanyaan yang dekat dengan banyak remaja, tentang seberapa besar mereka melangkah mengambil resiko untuk menjadi diri sendiri.

Serial ini turut dibintangi jajaran pemain muda, yakni Catherine Alicia (Catheez), Florian Rutters, Adam Farrel, Yusuf Alfiansha, Zoe Levana, hingga Ryan Winter.

Garam Muda sudah mulai tayang eksklusif di Viu mulai tanggal 7 Agustus 2026.

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