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Abdul Rahman
Senin, 5 Oktober 2026 | 05.25 WIB

Salsabila Zahra Rilis Single "Mundur" dengan Sentuhan Hipdut dan Pesan Positif

Penyanyi sekaligus aktris Salsabila Zahra. (Instagram: salsabilazahra.fp) - Image

Penyanyi sekaligus aktris Salsabila Zahra. (Instagram: salsabilazahra.fp)

JawaPos.com - Salsabila Zahra kembali menunjukkan kiprahnya di dunia musik dengan merilis single terbaru berjudul “Mundur”. Lagu bergenre hipdut tersebut resmi dirilis pada 29 September dan menjadi karya musik keempat yang diluncurkan Salsabila.

Berbeda dari lagu patah hati yang umumnya menghadirkan kesedihan atau kemarahan, single “Mundur” justru membawa pesan yang lebih positif. Salsa, sapaan akrab Salsabila Zahra, mengungkapkan cerita tentang single terbarunya tersebut.

Lagu Mundur menceritakan tentang sebuah hubungan yang akhirnya harus berakhir karena kedua pihak merasa sudah tidak sejalan lagi.

Menurut Salsabila, keputusan untuk mengakhiri hubungan tidak selalu harus diwarnai permusuhan. Perpisahan tetap bisa dilakukan dengan menjaga hubungan baik tanpa  meninggalkan perasaan benci.

Lagu Mundur bercerita tentang suatu hubungan yang akhirnya memilih untuk mundur karena merasa sudah nggak sejalan,” ujar Salsabila Zahra kepada JawaPos.com.

Ia mengatakan, pesan tersebut menjadi salah satu hal yang membuat “Mundur” terasa berbeda. Meski mengusung genre hipdut yang identik dengan musik ringan dan mengajak pendengar bergoyang, lagu ini memiliki lirik dengan nuansa positif.

“Pesan yang ada di dalam lagu ini positif banget. Jadi, walaupun akhirnya suatu hubungan putus, ya sudah nggak apa-apa, tetap jaga hubungan baik layaknya teman dan nggak ada marah dan benci,” tuturnya.

Salsa menilai, karakter musik hipdut memang sudah lekat dengan irama yang menyenangkan. Namun, ia ingin menawarkan sesuatu yang berbeda melalui pesan yang hendak disampaikannya melalui lagu “Mundur”.

“Kalau dari segi musik, semua hipdut rata-rata sudah pasti enak buat goyang. Nah, yang ngebedain adalah liriknya yang positive vibes banget menurutku,” kata Salsabila.

Editor: Abdul Rahman
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