Kim Min Tegaskan Tak Ada Rekayasa di I Live Alone: “Benar-Benar Tidak Ada Setting” 

Kim Min (x @tang_kira)
JawaPos.com – Kim Min akhirnya buka suara terkait kontroversi yang muncul setelah penampilannya dalam program I Live Alone.
Kehidupan sederhananya di sebuah rumah tua di Dongducheon, Provinsi Gyeonggi, sempat membuat penonton kagum, tetapi kemudian muncul dugaan bahwa kondisi tersebut sengaja dibuat untuk kebutuhan acara.
Menurut laporan Zapzee, kontroversi bermula setelah sejumlah netizen membandingkan tampilan rumah Kim Min dalam siaran dengan foto Street View yang diambil beberapa bulan sebelumnya.
Perbedaan kondisi halaman serta keberadaan tiang listrik membuat sebagian penonton mempertanyakan alasan Kim menggunakan generator untuk mendapatkan listrik.
Dalam episode yang tayang 2 Oktober, Kim Min terlihat menjalani kehidupan yang sangat dekat dengan alam. Ia menyalakan generator sendiri, memperbaiki lantai yang rusak menggunakan semen, memasak daging dengan kayu bakar, hingga melakukan berbagai pekerjaan kayu. Rumah tersebut disebut merupakan milik kenalan lama keluarganya dan digunakan Kim ketika berada di Korea.
Kim Min kemudian membantah tegas tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa rumah itu memiliki arti khusus karena menyimpan kenangan keluarga dan dibangun oleh ayah dari sosok yang telah lama dianggap seperti kakaknya.
Ia juga mengatakan bahwa dirinya memang sedang memperbaiki rumah tersebut secara bertahap sambil tetap mempertahankan jejak dan kenangan yang ada di dalamnya.
Pihak produksi I Live Alone turut memberikan klarifikasi pada 7 Oktober dengan menegaskan bahwa rumah yang ditampilkan merupakan tempat tinggal Kim Min yang sebenarnya dan tidak ada bagian yang sengaja dibuat atau diatur untuk kepentingan syuting.
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