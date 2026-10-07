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Meuthia Nabila
Rabu, 7 Oktober 2026 | 19.52 WIB

Perjalanan Karier Kang Hyun Soo Mantan Kontestan 'Produce X 101', Dulu Idol Kini Jadi PNS

Kang Hyun Soo beralih profesi dari idol ke PNS (TJB News, Mnet) - Image

Kang Hyun Soo beralih profesi dari idol ke PNS (TJB News, Mnet)

JawaPos.com - Kang Hyun Soo mantan kontestan acara 'Produce X 101' di Mnet telah memulai karier baru sebagai PNS.
 
Sebuah laporan berita TJB baru-baru ini menyoroti para PNS yang baru dilantik di Boryeong, provinsi Chungcheong Selatan, dan menarik perhatian pada sosok Kang Hyun Soo yang sebelumnya berkarier sebagai penyanyi idola.
 
Demi mencari karier yang stabil, Kang Hyun Soo menempuh studi teknik elektro atas masukan keluarganya dan memutuskan untuk meniti karier di sektor pelayanan publik. 
 
Saat ini, ia bekerja di Divisi Pengelolaan Air (Waterworks Division) di Balai Kota Boryeong, tempat ia sedang mempelajari seluk-beluk pekerjaan barunya.
 
 
Dalam wawancara terbaru, Hyun Soo menyatakan kepuasannya terhadap tempat kerja barunya.
 
"Semua orang dengan ramah menjelaskan segalanya kepada diriku, dan aku merasa memiliki rekan kerja yang dapat diandalkan di sisiku." 
 
"Rasanya seperti aku telah menemukan tempat di mana diriku merasa diterima. Aku sangat menyukai adanya rasa memiliki yang jelas," ujarnya.
 
Lahir pada tahun 1996, Kang Hyun Soo telah tiga kali melakukan debut sepanjang kariernya. 
 
Dikutip dari Korea Times, Hyun Soo pertama kali debut pada tahun 2013 sebagai anggota boy group LC9, kemudian debut kembali bersama BLK pada tahun 2017. Namun, grup bubar pada tahun 2018.
 
 
Pada tahun 2019, ia tampil dalam acara survival audition show Mnet, 'Produce X 101' dan menempati peringkat ke-26 serta mendapatkan pengakuan lebih luas dari publik.
 
Hyun Soo kemudian mengikuti audisi untuk program survival Jepang 'G-EGG' dan terpilih sebagai anggota NIK, sebuah boy group gabungan Korea-Jepang. 
 
Grup itu resmi debut pada tahun 2021 dan melanjutkan aktivitasnya hingga tahun 2023.
 
Setelah aktivitas NIK berakhir, Hyun Soo memilih jalur karier baru, memulai babak berikutnya dalam hidupnya sebagai seorang PNS.
 
Editor: Candra Mega Sari
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