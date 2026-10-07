Perjalanan Karier Kang Hyun Soo Mantan Kontestan 'Produce X 101', Dulu Idol Kini Jadi PNS

JawaPos.com - Kang Hyun Soo mantan kontestan acara 'Produce X 101' di Mnet telah memulai karier baru sebagai PNS.

Sebuah laporan berita TJB baru-baru ini menyoroti para PNS yang baru dilantik di Boryeong, provinsi Chungcheong Selatan, dan menarik perhatian pada sosok Kang Hyun Soo yang sebelumnya berkarier sebagai penyanyi idola.

Demi mencari karier yang stabil, Kang Hyun Soo menempuh studi teknik elektro atas masukan keluarganya dan memutuskan untuk meniti karier di sektor pelayanan publik.

Saat ini, ia bekerja di Divisi Pengelolaan Air (Waterworks Division) di Balai Kota Boryeong, tempat ia sedang mempelajari seluk-beluk pekerjaan barunya.

Dalam wawancara terbaru, Hyun Soo menyatakan kepuasannya terhadap tempat kerja barunya.

"Semua orang dengan ramah menjelaskan segalanya kepada diriku, dan aku merasa memiliki rekan kerja yang dapat diandalkan di sisiku."

"Rasanya seperti aku telah menemukan tempat di mana diriku merasa diterima. Aku sangat menyukai adanya rasa memiliki yang jelas," ujarnya.