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Farid S. Maulana
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 18.00 WIB

Lulinha Comeback, Madura United Dapat Kabar Baik soal Jordy Wehrmann

Lulinha memasuki fase keempat pemulihan cedera dan diperkirakan segera kembali memperkuat Madura United. Jordy Wehrmann masih butuh waktu. (Dok. Lulinha) - Image

Lulinha memasuki fase keempat pemulihan cedera dan diperkirakan segera kembali memperkuat Madura United. Jordy Wehrmann masih butuh waktu. (Dok. Lulinha)

JawaPos.com – Kabar baik datang dari proses pemulihan cedera yang dialami kapten Madura United, Lulinha. Mengalami cedera betis pada kaki kanan dan kiri, pemain asal Brasil itu sudah menjalani berbagai proses penanganan, mulai dari MRI hingga injeksi secretome.

Lulinha sudah memasuki fase keempat pemulihan dengan baik. Artinya, kondisinya berangsur pulih dan siap kembali merumput.

“Ditargetkan dapat bergabung kembali dengan tim dalam beberapa hari ke depan,” jelas dokter tim Madura United, Irsyad Ramadhan.

Comeback-nya Lulinha akan menambah kekuatan Madura United yang belum terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir. Mereka menyapu bersih kemenangan dan bertengger di peringkat kedua.

Kabar baik juga datang dari pemain asing Madura United lainnya, Jordy Wehrmann.

Pemain asal Belanda berdarah Indonesia itu sedang menjalani fisioterapi intensif dan penguatan pascaoperasi (post-op) untuk cedera Bankart tear yang dialaminya pada pramusim lalu. 

“Progres pemulihannya berjalan sangat baik, tahap demi tahap,” tambah Irsyad.

Disinggung kapan Jordy akan kembali ke tim, Irsyad menjelaskan bahwa waktunya masih sedikit lebih lama. Jika Lulinha dalam hitungan hari, Jordy masih dalam hitungan bulan.

“Estimasi waktu sekitar dua bulan lagi hingga siap bergabung kembali bersama tim,” bebernya. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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