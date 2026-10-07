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Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.50 WIB

Kim Jong Min Umumkan Kabar Bahagia, Sang Istri Hamil Anak Pertama

Kim jong min (X @soompi) - Image

Kim jong min (X @soompi)

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Kim Jong Min dan sang istri. Anggota grup Koyote tersebut mengumumkan bahwa mereka tengah menantikan kehadiran anak pertama. Kabar ini disampaikan dengan penuh sukacita setelah pasangan tersebut menikah pada April 2025.

Menurut laporan Soompi, Kim Jong Min mengungkapkan kehamilan sang istri saat menjalani syuting program The Return of Superman.

Dalam kesempatan itu, ia dengan bahagia mengatakan bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah dan mengungkapkan bahwa istrinya kini telah memasuki usia kehamilan 17 minggu.

Kim Jong Min juga menceritakan persiapan yang dilakukannya untuk menyambut buah hati. Ia mengaku telah berhenti mengonsumsi alkohol selama satu tahun serta menjaga kondisi kesehatan dengan lebih serius.

Menurutnya, berbagai usaha itu mungkin turut membantu sehingga kehamilan datang lebih cepat dari yang diperkirakan.

Kabar kehamilan ini terasa semakin spesial karena Kim Jong Min sebelumnya memang pernah mengungkapkan keinginannya untuk memiliki anak setelah menikah.

Ia dan istrinya yang bukan berasal dari kalangan selebritas resmi menjadi pasangan suami istri dalam sebuah pernikahan privat pada April 2025.

Sebagai salah satu MC The Return of Superman, Kim Jong Min selama ini juga kerap menyaksikan kisah para orang tua dalam membesarkan anak.

Kini, ia akan merasakan sendiri pengalaman sebagai calon ayah dan memperlihatkan sisi berbeda dari kehidupannya kepada para penonton program tersebut.

Editor: Candra Mega Sari
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